Майк Тайсон хотел подраться с гориллой – и предложил сотруднику зоопарка 10 тысяч долларов

В 80-х Майк Тайсон был непобедимым. За тот 10-летний промежуток он дрался 37 раз – и победил в каждом из поединков. Это был пик карьеры Тайсона, и он говорил:

«Возможно, я был одним из самых популярных людей мира. Я мог построить планы, как провести время с друзьями и родными. Но все срывали болельщики: они двигались за мной, преследовали меня, бесконечно много раз просили автографы.

Первое время мне нравилось. Но потом это внимание переходило в крайнюю стадию. Я не мог сдвинуться с места, чтобы за мной не следовал кто-то позади. Приходилось строить специальные планы, чтобы побыть только в компании близких. Например, я однажды я арендовал кинотеатр, выкупил все места на всех сеансах за вечер, чтобы просто посмотреть кино с подругой».