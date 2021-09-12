Майк Тайсон хотел подраться с гориллой – и предложил сотруднику зоопарка 10 тысяч долларов
В 80-х Майк Тайсон был непобедимым. За тот 10-летний промежуток он дрался 37 раз – и победил в каждом из поединков. Это был пик карьеры Тайсона, и он говорил:
«Возможно, я был одним из самых популярных людей мира. Я мог построить планы, как провести время с друзьями и родными. Но все срывали болельщики: они двигались за мной, преследовали меня, бесконечно много раз просили автографы.
Первое время мне нравилось. Но потом это внимание переходило в крайнюю стадию. Я не мог сдвинуться с места, чтобы за мной не следовал кто-то позади. Приходилось строить специальные планы, чтобы побыть только в компании близких. Например, я однажды я арендовал кинотеатр, выкупил все места на всех сеансах за вечер, чтобы просто посмотреть кино с подругой».
По похожей схеме однажды Тайсон сходил в зоопарк с тогдашней подругой Робин Гивенс. Тайсон не назвал точные даты, но это было примерно в 1987 году, когда они только начали встречаться. Пара жила в Нью-Йорке и пошла в городской зоопарк ночью – Тайсон заплатил сотруднику зоопарка, чтобы он смог погулять с подругой там после закрытия.
Во время прогулки Тайсон увидел задиристую серую гориллу, которая лезла к другим обезьянам. Слова Тайсона:
«Когда мы добрались до клетки для горилл, там была одна большая серебристая горилла, которая издевалась над всеми остальными гориллами.
Они были такими могущественными. Но у них были глаза, будто бы они были невинными младенцами. Я предложил сотруднику 10 тысяч долларов, чтобы он открыл клетку и позволил мне разбить сопливую морду этой обезьяне! Он отказался».