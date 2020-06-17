🕊️ Майк Тайсон спасался от тоски на голубятне, а первая драка – с хулиганом, который оторвал голубю голову

«Я нуждался в ком-то, кто услышал бы все мои переживания. Внезапно этим «кем-то» оказались голуби. Я каждый вечер поднимался на крышу, усаживался на тряпку, которую сам же приволок из дома, и разговаривал с голубями. Я часто подкармливал их, поэтому они постоянно скапливались возле меня».

Управляющий дома разрешил поставить на крыше пару голубиных клеток. Тайсон ежедневно приходил обновлять зерно и воду.

У Тайсона было несколько конфликтов из-за голубей. Первый – со сторожем. Тот случайно уронил одну из клеток на пол. Тайсон долго кричал и потребовал его все починить за собственные деньги.

Второй – с теми самыми хулиганами. Однажды они проследили за Тайсоном, залезли на крышу, вскрыли клетку и украли одного голубя. Когда Тайсон вышел на улицу, один из хулиганов оторвал голубю голову.