- Майк Тайсон
- бокс
🕊️ Майк Тайсон спасался от тоски на голубятне, а первая драка – с хулиганом, который оторвал голубю голову
Майк Тайсон родился и вырос в Бруклине – в районе Бранусвилл, где много криминала и расизма. В детстве у Тайсона было мало друзей, зато полно врагов среди мелких бандитов и районных хулиганов.
Драться не вариант – он тогда еще не умел. Родителям не пожалуешься, а свои парни на улице так же терпели давление. Поэтому маленький Тайсон часто убегал на крышу дома и сидел в одиночестве. Единственная компания там – голуби.
«Я нуждался в ком-то, кто услышал бы все мои переживания. Внезапно этим «кем-то» оказались голуби. Я каждый вечер поднимался на крышу, усаживался на тряпку, которую сам же приволок из дома, и разговаривал с голубями. Я часто подкармливал их, поэтому они постоянно скапливались возле меня».
Управляющий дома разрешил поставить на крыше пару голубиных клеток. Тайсон ежедневно приходил обновлять зерно и воду.
У Тайсона было несколько конфликтов из-за голубей. Первый – со сторожем. Тот случайно уронил одну из клеток на пол. Тайсон долго кричал и потребовал его все починить за собственные деньги.
Второй – с теми самыми хулиганами. Однажды они проследили за Тайсоном, залезли на крышу, вскрыли клетку и украли одного голубя. Когда Тайсон вышел на улицу, один из хулиганов оторвал голубю голову.
«Я никогда не забуду этот момент. Я просил его не убивать мою птичку. Но он сделал это, смеясь и обзываясь. Клянусь, тогда я выбил ему пару зубов и очень сильно избил. С тех пор никто не посмел даже подойти к моим голубям. И да, местные мальчишки после этой драки меня зауважали. Они больше не дразнили и не трогали меня. Хотя, по правде говоря, это была одна из моих первых драк. Если не первая».
Голуби повлияли на личность Тайсона. В колонке для The New York Times он писал, что голуби были его первой любовью, первыми слушателями и фанатами.
Тайсон пронес заботу за голубями через года и статус: «Я любил этих птиц, когда был нищим. Я люблю их сейчас, когда у меня достаточно денег». Сейчас на загородной вилле Тайсона есть отдельный участок с клетками для голубей. Вместе со специальным рабочим он ухаживает за ними и закупает лучшее оборудование: поилки, крыши, игрушки и т.д.
Тайсон держит клетки во всех домах, что у него есть (в Европе и в США). По его подсчетам, всего это около тысячи голубей. И он регулярно покупает новых. Иногда – очень дорогих. В 2016-м он даже специально летал в Норвегию, чтобы встретиться с владельцем голубей, и выкупил у него три гоночных голубя. Стоимость каждого – более 20 тысяч долларов.
«Всем кажется, что голуби – очень простые животные, которым лишь бы поесть и попить. Но они все чувствуют. Это очень добрые и понимающие птицы. Заботьтесь о голубях, и они станут вам добрыми друзьями».