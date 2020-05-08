Майк Тайсон сделал тату на лице – и понеслось. Вокруг слухи: это для срыва боя и подражание новозеландскому племени

Тайсон сделал ее либо просто так, либо – чтобы сорвать бой

Начало 2003 года. Тайсон недавно проиграл Ленноксу Льюису чемпионский (и самый кассовый в истории) бой и утопал в проблемах с наркотиками, лишним весом и наступающей старостью. И тут появилось это тату. Никто не знает, почему. Но версий две.

Первая – от него самого: « Мне просто давно хотелось тату. Тот период был не самым простым в моей жизни. В определенный момент я сказал: «Майк, нам нужно что-то новое». Я почему-то решил, что нужна именно татуировка. Пошел и сделал. Она мне очень понравилась». Тайсон говорил, что изначально хотел набить сердца. Чтобы его ассоциировали с любовью и миром.

Вторая – от его бывшего тренера Джеффа Фенека. Тайсон сделал тату прямо перед боем с Клиффордом Этьеном. Фенек считает, что так Тайсон пытался перенести бой, потому что не чувствовал себя готовым .

«Мы сели и поговорили. Он не хотел драться и не был готов, и это было одной из причин, по которой он сделал татуировку. После часового разговора я вышел из дома той ночью весь в слезах. Я был довольно подавленным. Я провел вдали от дома в Вегасе восемь недель, готовя его к бою, а потом первым рейсом вернулся к семье».

Через неделю после этого разговора Тайсон вырубил Этьена за 49 секунд. Его последняя победа.