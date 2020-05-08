Майк Тайсон сделал тату на лице – и понеслось. Вокруг слухи: это для срыва боя и подражание новозеландскому племени
Тайсон сделал ее либо просто так, либо – чтобы сорвать бой
Начало 2003 года. Тайсон недавно проиграл Ленноксу Льюису чемпионский (и самый кассовый в истории) бой и утопал в проблемах с наркотиками, лишним весом и наступающей старостью. И тут появилось это тату. Никто не знает, почему. Но версий две.
Первая – от него самого: «Мне просто давно хотелось тату. Тот период был не самым простым в моей жизни. В определенный момент я сказал: «Майк, нам нужно что-то новое». Я почему-то решил, что нужна именно татуировка. Пошел и сделал. Она мне очень понравилась». Тайсон говорил, что изначально хотел набить сердца. Чтобы его ассоциировали с любовью и миром.
Вторая – от его бывшего тренера Джеффа Фенека. Тайсон сделал тату прямо перед боем с Клиффордом Этьеном. Фенек считает, что так Тайсон пытался перенести бой, потому что не чувствовал себя готовым.
«Мы сели и поговорили. Он не хотел драться и не был готов, и это было одной из причин, по которой он сделал татуировку. После часового разговора я вышел из дома той ночью весь в слезах. Я был довольно подавленным. Я провел вдали от дома в Вегасе восемь недель, готовя его к бою, а потом первым рейсом вернулся к семье».
Через неделю после этого разговора Тайсон вырубил Этьена за 49 секунд. Его последняя победа.
Доцент кафедры дерматологии в медицинской школе Университета Джона Хопкинса Доктор Роберт Вайс сказал, что Тайсону повезло. Обычно татуировка заживает около месяца, особенно на лице. Плюс сильный удар мог повредить кожу.
Бонусная причина – от бойца ММА Джонатана Коппенхейвера, который носит много тату: «У всех мужчин бывает такое: смотрит в зеркало и понимает, что ненавидит человека в отражении. Ему хочется что-то сделать с собой. Я понимаю Тайсона. Я сам много раз хотел сделать тату, потому что верил: так я смогу измениться».
Что означает этот узор?
Считается, что это отсылка к узорам, которые наносили на лица войны новозеландских племен маори. Единственное различие – маори делали не тату, а шрамирование. Сам Тайсон позже подтвердил, что его тату связано с боями и войнами. Но на маори не сослался.
Автор книги о татуировках маори профессор Нгахуа Те Аветокуку писал, что это тату – ошибка. Потому что ни мастер, ни Тайсон не относились к племени маори. Тем более мастер украл дизайн и исполнил все неправильно (не сделал один большой шрам).
Есть еще стереотип, что тату подражает технике некоторых африканских племен. Но куратор африканских исследований Стэнфордского университета Мануэль Джордан опроверг.
Тату повторяли по всему миру. А мастер потом хотел судиться с Warner Bros.
Тайсон говорил:
«Ко мне как-то подошел молодой человек на улице и сказал: «Майк, я ваш большой поклонник. Я даже сделал тату, как у вас». Сначала я сильно удивлялся этой истерии вокруг моей тату. Но потом я понял: приятно, когда тебе подражает молодое поколение.
Некоторые, когда я приходил куда-нибудь повеселиться, говорили, что это прикольно. Некоторые спрашивали меня, зачем я сделал тату: ведь я не принадлежу ни одному племени».
Многие фанаты повторяли и повторяют татуировку до сих пор. Тайсон сказал, что где-то слышал о миллионах копий по всему миру. В том числе неудачных. В 2017-м британский поклонник Тайсона сделал такую же тату, как и у него, но только хной. Кожа плохо отреагировала на краску, и на месте рисунка остался шрам.
Мастер Виктор Витмилл из-за нее устроил разборки с Warner Bros. Один из героев «Мальчишника в Вегасе 2» был с такой же тату. И Витмилл посчитал это кражей интеллектуальной собственности. Витмилл трижды был на судебных слушаниях и даже требовал отмены премьеры фильма. Но: а) Судья отклонил запрос; б) Говорят, киностудия выплатила ему денежную компенсацию, и Витмилл сам отказался от суда.