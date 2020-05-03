Майк Тайсон строит марихуановый бизнес: миллионные продажи, парк развлечений с легалайзом и переговоры с клубом АПЛ

Сегодня компания продает товар на миллион долларов ежемесячно

В прошлом году американский GQ сделал большой материал о бизнесе Майка Тайсона. Вот начало текста:

«Майк просыпается, тянется к зажигалке, скуривает косячок. Затем в течение часа бегает на беговой дорожке, принимает душ, целует детей и жену. Потом завтракает и отправляется в офис».

В 2016-м Тайсон и его партнеры основали компанию Tyson Ranch и были одними из сотни тысяч, кто выступил за легализацию марихуаны. В 2017-м Tyson Ranch запустила строительство большого предприятия по выращиванию марихуаны.

Тайсон говорит, что его предприятие производит «чистую» марихуану по всем стандартам качества. А вот так описаны главные плюсы на сайте компании: