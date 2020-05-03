Майк Тайсон строит марихуановый бизнес: миллионные продажи, парк развлечений с легалайзом и переговоры с клубом АПЛ
Напоминаем: по законам РФ выращивать и употреблять марихуану – незаконно. Не делайте этого.
Майк Тайсон неоднократно рассказывал, как курил между соревнованиями и использовал траву после тяжелых тренировок. Теперь он идет дальше.
В конце 2016-го Тайсон впервые высказался о низком качестве рынка марихуаны: «Мне жаль молодежь, потому что она покупает третьесортную ерунду. Это же химия по большей части. На рынке нет сильных продавцов, которые могли бы предложить хороший продукт».
Поэтому вскоре он открыл собственный бизнес по выращиванию.
Сегодня компания продает товар на миллион долларов ежемесячно
В прошлом году американский GQ сделал большой материал о бизнесе Майка Тайсона. Вот начало текста:
«Майк просыпается, тянется к зажигалке, скуривает косячок. Затем в течение часа бегает на беговой дорожке, принимает душ, целует детей и жену. Потом завтракает и отправляется в офис».
В 2016-м Тайсон и его партнеры основали компанию Tyson Ranch и были одними из сотни тысяч, кто выступил за легализацию марихуаны. В 2017-м Tyson Ranch запустила строительство большого предприятия по выращиванию марихуаны.
Тайсон говорит, что его предприятие производит «чистую» марихуану по всем стандартам качества. А вот так описаны главные плюсы на сайте компании:
- Каждый продукт проверяется на наличие примесей. Если специалисты находят их, то сразу же уничтожают.
- Около 50% продукции не проходят тесты на пестициды. Так Tyson Ranch заботится о потребителях.
- Компания предоставляет только созревшие растения.
- Ручная фасовка.
На сегодня оборот компании – это продажи на миллион (новозеландских) долларов ежемесячно.
«Я не люблю химические вещества – они уничтожают людей. Доказано, что марихуана выполняет лечебные функции. Она в некотором роде помогает людям. Поэтому, если рассуждать, я делаю людям добро. Пусть молодежь потребляет качественный продукт, а не убивает себя всякой дрянью».
Тайсон мечтает о марихуановом Диснейленде: чтобы трава и другие развлечения были рядом
Сейчас Тайсон планирует расширение. Главная цель – 418-акровый курорт в калифорнийской пустыне.
Что там будет:
- Самая большая в мире ленивая река.
- Парк аттракционов.
- Кинотеатры.
- Клубы.
- Торговые и развлекательные центры.
Главное – посетители смогут курить марихуану в любом месте (кроме тех, где продается алкоголь). Тайсон сравнивает это место с Диснейлендом.
Предположительно так оно будет выглядеть:
Компания Тайсона, возможно, придет на рынок спонсоров АПЛ
Здесь быстро: Swissx – компания греческого миллиардера Алки Дэвида и Тайсона. Недавно в английской прессе появились слухи, что Swissx станет титульным спонсором «Эвертона».
Пока стороны еще не пришли ни к какому соглашению, но Дэвид сказал:
«Мы сейчас только ведем переговоры. Они уже связались со мной и предложили вариант формы с логотипом Swissx на месте титульного спонсора. Я от этого варианта не в восторге, но мы еще обговорим этот момент.
Мне всегда нравился синий цвет. Я приехал в Ливерпуль, а там многие несправедливо болеют только за «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед. Это неправильно, потому что именно «Эвертон» – городская команда. Плюс мне нравится синий цвет. Все сходится».