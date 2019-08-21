Нейт Диас – ниндзя UFC с уникальной системой подготовки. Больше 15 лет продвигает веганство, курит марихуану (лечебную) и участвует в триатлонах
Огненный трэш-ток на пресс-конференциях, провокации и кровавое месиво в октагоне – Нейт Диас умеет делать шоу и идеально вписывается в культуру UFC. Несмотря на эпатажный образ, Диас – идеальный спортсмен, который строго следит за питанием, тренировками и здоровьем.
Его система подготовки – уникальный гибрид:
- от голода и еды из McDonald’s в детстве до веганства, изучения состава продуктов и месячного сыроедения перед боями;
- курит каннабидиол (входит в состав марихуаны), чтобы быстрее восстанавливаться;
- адски качает выносливость: 4-часовые триатлоны, марафоны, забеги с братом.
Настоящий зверь.
Голодал и ел фаст-фуд из McDonald’s. В итоге – отказался от мяса и стал веганом
Стоктон в штате Калифорния входит в десятку самых опасных городов США. Если коротко: убийства, наркотики и нищета. Чтобы вынырнуть из бедности и не загнуться в криминальном районе, Нейт Диас занялся джиу-джитсу. Туда его подтянул брат Ник, бросивший школу ради спорта.
Диас признается, что пошел в бои не из-за огромного желания (научился драться только в старших классах), а потому что там можно было поесть: «Парни постарше иногда покупали мне буррито, если я приходил на тренировки с Ником. У нас дома не было еды, я голодал весь день». В холодильнике – «кетчуп, хлеб и соль». Регулярно братья ели только фаст-фуд, который с работы приносила мама. «У нас была еда с бензоколонки на завтрак и фаст-фуд из McDonald’s на ужин», – вспоминает Нейт Диас.
К 18 годам все поменялось: по примеру старшего брата он отказался от молочных продуктов, а потом полностью исключил из питания продукты животного происхождения. Целый месяц Диас не пил молоко и не ел сыр, но после одного из боев съел большую миску Феттучини Альфредо [паста, в которой сыр пармезан под температурой превращается в соус]. Результат – несварение на неделю и окончательный отказ от молочных продуктов. «Я подумал: «Хорошо, мне это больше не нужно». Я почувствовал себя лучше и понял, что продуктивнее работаю без этого», – говорит Диас.
Диас не отходит от веганства, но спустя восемь лет включил в рацион морепродукты, рыбу и яйца (очень редко). Больше всего его бесит тофу [соевый творог], который он не советует есть – из-за него снижается уровень тестостерона. «Я думаю, ты становишься умнее в боях с таким подходом. Нужно думать не только, как врезать ногой кому-то по голове, но и заботиться, чтобы на завтра у тебя было хорошее самочувствие», – говорит Диас.
Перед боями он переходит на сырую диету и целый месяц ест только свежие необработанные продукты, чтобы вывести из организма ненужные вещества и согнать лишний вес. По данным STATSports, Диас все делает правильно. Веганство много значит для тренировок:
- растительная пища снимает мышечное воспаление = ускоряет восстановление;
- понижает кровяное давление и холестерин = уменьшает риск сердечных заболеваний;
- улучшенная аэробная способность = во время физической нагрузки организм Диаса перерабатывает большее количество кислорода;
- стройное телосложение и низкий уровень жира.
Диас досконально следит за выбором продуктов, изучает их состав и регулярно закупается на фермах. «Люди не понимают, что они едят. Они смотрят и думают: «Что в этом такого? Это же просто шоколад. Это же просто лимонад». Но во все это добавляется столько мусора. Это дерьмо не для меня», – объясняет Диас.
Он топит за режим и успокаивает мясоедов: «Мне нравится продвигать веганскую индустрию, но я слышу в наш адрес много критики. Люди говорят, что нужно есть много мяса для силы и быстрого восстановления, но это полная чушь. Я пашу в зале как никто другой. С этими людьми так просто спорить: «Чувак, ты потянешь хотя бы десятую часть того, что делаю я?».
Подписчиков Диас призывает гуглить, чем питались ниндзя несколько веков назад. Спойлер: они были вегетарианцами, и основу их питания составлял рис.
Для восстановления курит марихуану. У него есть даже собственное производство
Помните: в России производство и сбыт марихуаны – под запретом. Не нарушайте закон.
В шестом классе Диас по совету старшего брата впервые попробовал марихуану, после этого Нейта выгнали из школы за ее продажу. То же самое случилось с братом Ником, но уже в UFC: в 2013 году он получил пятилетнюю дисквалификацию за курение каннабиса, но добился ее сокращения до 18 месяцев и выплаты штрафа в 100 тысяч долларов.
В 2016 году после поражения от Конора Макгрегора Диас затянулся прямо на пресс-конференции. «Это CBD. Помогает в процессе восстановления. Он сделает вашу жизнь лучше», – объяснил Диас журналистам. Его употребление в соревновательный период (за шесть часов до взвешивания и в течение шести часов после боя) находилось под запретом. Диас нарушил правило, но отделался публичным предупреждением от USADA.
CBD (каннабидиол) – непсихоактивный компонент марихуаны, который легализован во всех штатах США. Его используют для лечения шизофрении, избавления от приступов эпилепсии и бессонницы, но спортсменам важнее противовоспалительный и обезболивающий эффект. Все просто: Диас курит, чтобы расслабляться, снимать боль и лучше чувствовать тело.
В январе 2018 года появилось «правило Нейта Диаса»: USADA больше не наказывает бойцов за использование каннабидиола, употреблять его можно в любое время. Легализаций воспользовался UFC и в мае заключил пятилетний контракт на 15 миллионов евро в год с компанией Aurora, производящей каннабис. «Это круто, но могу ли я за это получить свои очки? Кто положил CBD на стол? Теперь у всех есть спонсорства с его производителями. Это появилось в футболе и баскетболе – и это законно. UFC получает деньги. Я ценю их любовь, но хочу, чтобы все знали, кто начал это гангстерское дерьмо», – смеется Диас.
Ладно, у него есть компания Game Up Nutrition, тоже занимающаяся производством CBD. Перед боем с Энтони Петтисом он прорекламировал общий с братом бизнес, предложив болельщикам покурить. «Как спортсмен я думаю так: лучше покурить марихуану, чтобы расслабиться после тяжелого дня, чем колоть себе стероиды в задницу и принимать неправильные добавки», – уверяет Диас.
Прокачивает выносливость: участвует в триатлонах и бегает марафоны
Диас много вкладывает в кардиотренировки. По два раза в день он бегает или ездит на велосипеде. Все это – вне занятий борьбой, боксом и смешанными единоборствами. Диас объясняет: «Бег хорошо сочетается с драками. Мысленно у них много общего. Но работа сердца быстро перестраивается, когда вас бьют по лицу».
Диас уверен, что он самый выносливый в UFC. Все решает участие в триатлонах и регулярные марафоны. Да, вместе с братом Диас с 18 лет участвует в триатлонах (бег, плавание и велосипед), а за месяц до боев по несколько раз в неделю устраивает длинные забеги. Вот их результаты из триатлона XTERRA Tahoe City (июнь, 2016 год):
Тренер Нейта и Ника Диаса Дамиан Гонсалес отмечает, что триатлон XTERRA [наиболее сложный вид: 1,5 километра вплавь, 30 – на велосипеде, 11 – бегом] больше всего подходит бойцам: «Когда вы едете на горном велосипеде, то задействуете шею, ноги и спину, учитесь держать в руках все свое тело. Эти ребята больше бояться спускаться с гор на велосипеде, чем драться. Во время плавания работает весь ваш организм: сердце, мышцы, скелет. С бегом и горным велосипедом вы становитесь крепким суперспортивным человеком. После триатлона Нейт на всю жизнь останется выносливым».
Для Диаса триатлоны и марафоны уже стали стилем жизни: «Это помогает мне жить и быть здоровым. Люди говорят: «Вы участвуете в триатлоне, потому что это помогает в боях». Но сейчас мне нравится думать, что я дерусь, чтобы платить за участие в хороших гонках».