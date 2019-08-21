Нейт Диас – ниндзя UFC с уникальной системой подготовки. Больше 15 лет продвигает веганство, курит марихуану (лечебную) и участвует в триатлонах

Голодал и ел фаст-фуд из McDonald’s. В итоге – отказался от мяса и стал веганом

Стоктон в штате Калифорния входит в десятку самых опасных городов США. Если коротко: убийства, наркотики и нищета. Чтобы вынырнуть из бедности и не загнуться в криминальном районе, Нейт Диас занялся джиу-джитсу. Туда его подтянул брат Ник, бросивший школу ради спорта.

Диас признается, что пошел в бои не из-за огромного желания (научился драться только в старших классах), а потому что там можно было поесть: «Парни постарше иногда покупали мне буррито, если я приходил на тренировки с Ником. У нас дома не было еды, я голодал весь день». В холодильнике – «кетчуп, хлеб и соль». Регулярно братья ели только фаст-фуд, который с работы приносила мама. «У нас была еда с бензоколонки на завтрак и фаст-фуд из McDonald’s на ужин», – вспоминает Нейт Диас.

К 18 годам все поменялось: по примеру старшего брата он отказался от молочных продуктов, а потом полностью исключил из питания продукты животного происхождения. Целый месяц Диас не пил молоко и не ел сыр, но после одного из боев съел большую миску Феттучини Альфредо [паста, в которой сыр пармезан под температурой превращается в соус]. Результат – несварение на неделю и окончательный отказ от молочных продуктов. «Я подумал: «Хорошо, мне это больше не нужно». Я почувствовал себя лучше и понял, что продуктивнее работаю без этого», – говорит Диас.