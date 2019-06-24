Уайт клал асфальт и прятался от мафии, а потом спас UFC от банкротства и превратил в империю

Дэйна Уайт – человек, сделавший из UFC мегапопулярный бренд. Он рулит проектом с 2001 года, а недавно подписал новый контракт на 10 лет. Уайта ненавидят за то, что он открыто оскорбляет бойцов, выбирает любимчиков и несправедливо делит деньги между участниками. Уайт просто пользуется агрессивной подачей, чтобы возбуждать аудиторию.

Харизма, дерзость и жесткость Уайта превратили UFC в не просто гибрид кикбоксинга, джиу-джитсу и других дисциплин, а в международное шоу и гигантскую бизнес-машину. Когда-то Уайт вместе с друзьями спас UFC от банкротства – теперь бои транслируют в более 150 странах мира, а сам промоушен стоит несколько миллиардов долларов.

Все потому что Уайт – безумный фанатик, который просто поверил в свое дело и стал главным продюсером в мировом спорте.

Работал швейцаром, сбегал от мафии и чуть не оглох на одно ухо из-за драки

Дэйна Уайт вырос в Вегасе в семье матери-одиночки. Родители развелись, потому что отец много пил. Детство Уайт и его сестра провели в одиночестве: мать сутками работала в больнице, а пьяный отец иногда навещал детей и водил их в кино. Уже тогда Дэйна отличался агрессивным поведением. Его дважды выгоняли из одной и той же католической школы – во второй раз за то, что он постоянно бил ногами по двери в кабинет монахини.

В Бостоне, куда Уайт переехал с мамой и сестрой, он в подростковом возрасте в разгар лета клал асфальт и всегда соревновался с другом по объему выполненной работы. «Периодически мы все еще говорим о том, кто был величайшим асфальтоукладчиком всех времен», – смеется Уайт. Он до сих пор говорит, что эта работа сделала из него того, кто он есть сейчас.