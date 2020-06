Уайт клал асфальт и прятался от мафии, а потом спас UFC от банкротства и превратил в империю

На втором курсе Уайт бросил учебу в колледже в Южном Бостоне, где изучал военное дело. После этого – работа вышибалой в пабе Black Rose, потом – швейцаром в отеле, где за год он мог заработать до 60 тысяч долларов. Кайфа это приносило мало: «Это самая унизительная работа, которая у меня когда-либо была». В перерывах Уайт в коридоре устраивал бои между коллегами, у которых накапливались претензии друг к другу. Главное условие – не бить по лицу и шее, чтобы клиенты не увидели синяков.

«Однажды я стоял в вестибюле и думал: «Какого черта я здесь делаю? Я получаю деньги каждый день и чек в конце недели… Но я не счастлив здесь». Я вышел из парадной двери и сказал своему приятелю, что ухожу. Он ответил мне, что я спятил: «И что ты будешь делать?». Я сказал: «Собираюсь заняться боевым бизнесом».

Уайт с детства любит бокс. До прихода в UFC вместе с боксером Питером Уэлчем он основал проект Get Kids Off The Street, цель которого – научить детей боксу. Чтобы покрывать расходы и немного зарабатывать самому, Уайт проводил частные уроки для всех желающих. У него не было машины, поэтому даже зимой за любую плату до клиентов он добирался на горном велосипеде, таская на спине 35-килограммовую хоккейную сумку с боксерским снаряжением.

Get Kids Off The Street приносил мало прибыли и работал почти на благотворительной основе, но быстро набирал популярность и расширялся. Уэлч и Уайт открывали спортивные клубы по всему городу и учили жителей приемам самообороны.

В 21 год Уайт в баре Бостона не защитил самого себя. Ночью группа парней накинулась на него и избивала в течение 20 минут, пока драку не погасила полиция. «Эти чуваки избили меня до полусмерти... Помню, как я стоял на одном колене. Какой-то парень ударил меня по уху, наверное, тысячу раз. Меня пинали и били со всех сторон. Повезло, что меня только избили, а не зарезали», – вспоминает Уайт.