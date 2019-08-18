Стипе Миочич
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#Стипе Миочич #UFC #MMA

Миочич берет чемпионство в UFC, а потом выходит на дежурство в пожарной станции. Боец, который не отказался от мечты

18 августа 2019, 20:45
Николай Живоглядов

Стипе Миочич – новый чемпион UFC в тяжелом весе. Год назад он проиграл Даниэлю Кормье, а теперь – смачно вырубил его после трех тяжелых раундов и отпраздновал победу танцем. Бомбовый реванш.

«Он как большой ребенок. Очень милый большой ребенок. Когда вы закрываете октагон, в нем просыпается совсем другая личность. Он хладнокровный убийца», – охарактеризовал Миочича его тренер Маркус Маринелли.

Образ Миочича – набор противоположностей:

  • не планировал становиться профессиональным спортсменом, но все детство отдал спорту;
  • боец смешанных единоборств, но почти стал бейсболистом;
  • чемпион UFC, но работает фельдшером и пожарным и не любит большое внимание;
  • жесткий в боях, но называет себя маменькиным сынком и обожает возиться с детьми.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Видит смерти, спасает наркоманов и получает от них дверью машины по лицу. Так выглядит жизнь Миочича за пределами UFC

Миочич работает пожарным и фельдшером уже 10 лет и не собирается завязывать, несмотря на гигантский заработок в UFC. Ночные или суточные дежурства, экстренные вызовы и тренировки в зале после 26-часовой работы – стандартная нагрузка, которая приносит ему удовольствие.

«Я люблю то, что делаю. Я действительно рву здесь задницу. Мне нравится это –  особенно помогать людям. Зачем мне отказываться от этого? Здесь мой мозг отдыхает от ММА», – говорит Миочич. После завершения карьеры он планирует отдавать работе все свободное время.

«Бои – это суматоха. Там постоянно творится сумасшествие. Но в тушении пожаров нужно быть спокойным и хладнокровным. Здесь нельзя сходить с ума», – отмечает Миочич. По несколько раз в год он видит смерти людей. Частая тема – откачивание подростков после передозировки наркотиками и их неадекватное поведение. Однажды Миочич получил по лицу дверью машины, когда по ней ударил очередной пациент.

Миочича боятся в UFC, но не в пожарной станции. Там его заставляют чистить туалеты и подкалывают за поражения

Все настолько просто, что на рабочей куртке Миочича неправильно написана его фамилия (перепутаны местами вторая и третья буквы), но он не обращает на это внимания. Коллеги постоянно шутят над ним: здесь даже самые жесткие шутки – высшая форма признания и создание дружественной атмосферы.

Когда Миочич в 2014 году проиграл Джуниору дос Сантосу, пожарные подарили ему фигурку бразильца – он не обижается, но коробку с подарком до сих пор не распаковал. Угар продолжается и после побед: в 2016 году Миочича заставили чистить туалеты и душевые кабины в поясе чемпиона UFC в тяжелом весе. «Возможно, он и самый плохой человек на планете, но когда приходит сюда, то обычно оказывается младшим по статусу», – рассказывает напарник Миочича Джейми Меклембург.

Бабушка давала Миочичу по пять долларов (тратил их на чай со льдом), чтобы он на улице занимался спортом. Но главное его вдохновение – мама

Миочич родился в штате Огайо в семье хорватских иммигрантов. Когда ему было меньше года, родители развелись. Отец вернулся в Хорватию (сейчас он живет в Австрии), а мать после этого больше не выходила замуж. Миочич рос под надзором бабушки и дедушки и постоянно жил у них во время летних каникул.

За Миочичем следили три клуба НФЛ. Карьера пожарного – мечта

Когда Миочич учился в средней школе в Истлейке штата Огайо, почти все его время было забито спортом: баскетбол, футбол, борьба. Тренер по борьбе и футболу Пэт Квятковский вытаскивал Миочича из дома в 6 утра и нагружал по максимуму. «Я плавал. Я качался. Я был спортсменом», – вспоминает о детстве Миочич.

Больше всего у него получалось в бейсболе. В колледже в Кливленде Миочич прокачал бейсбольные скиллы настолько мощно, что заинтересовал три клуба НФЛ, но не решился лезть в профессиональный спорт. Он не стал бейсболистом, хотя остался большим фанатом: Миочич следит за бейсбольными клубами из Кливленда и часто ходит на стадион, чтобы вживую посмотреть на The Cavaliers.

В детстве Миочича было очень много спорта, но мечта всегда оставалась неизменной – помогать людям и быть пожарным.

инстаграм Миочича

Бабушка видела во внуке спортсмена. Каждое утро она отправляла Миочича на улицу и совала в карман пять долларов, чтобы он тренировался вместе с друзьями. Бейсбол, футбол, баскетбол – Миочич сутками пропадал на улице, а после этого бежал в ближайшее кафе и спускал все деньги на большой кувшин чая со льдом, чтобы восстановиться.

«Я возвращался домой в десять вечера. Мама никогда не переживала за меня, потому что знала, где я», – вспоминает Миочич. Мама для него – самое большое вдохновение в жизни. Чтобы прокормить семью, она много работала. Миочич говорит, что именно благодаря вкладу мамы он стал успешным. Теперь он точно так же убивает себя на работе, чем вызывает у нее гордость.

«Я был маменькиным сынком. Она потрясающая и великая женщина, которая может надрать задницу», – говорит Миочич. Она всегда поощряла целеустремленность сына и устраивала его в разные команды.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Миочич – ну очень простой и добрый мужик. Несколько коротких доказательств:

  • Обожает Call of Duty. Рубится по сети со своим другом, но играет и с обычными пользователями. При этом никогда не хвастается известностью и не говорит, что выступает в UFC;
  • Миочич любит детей и хотел стать воспитателем в детском саду. Все из-за сводного брата Джонатана (младше на 11 лет), за которым он присматривал в детстве. Любовь к детям отмечает коллега Миочича по пожарной станции Джефф Сатоу: «Он самый милый парень на Земле. Моя дочь обожает его и даже подарила ему на прошлое Рождество подарок».
  • Стесняется, когда бейсбольный The Cavaliers бесплатно пускает его на стадион из-за статуса;
  • Гордится своим рейтингом в Uber – 4,97 из 5.
Все фото: твиттер UFC India
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