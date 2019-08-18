Миочич берет чемпионство в UFC, а потом выходит на дежурство в пожарной станции. Боец, который не отказался от мечты

Видит смерти, спасает наркоманов и получает от них дверью машины по лицу. Так выглядит жизнь Миочича за пределами UFC

Миочич работает пожарным и фельдшером уже 10 лет и не собирается завязывать, несмотря на гигантский заработок в UFC. Ночные или суточные дежурства, экстренные вызовы и тренировки в зале после 26-часовой работы – стандартная нагрузка, которая приносит ему удовольствие.

«Я люблю то, что делаю. Я действительно рву здесь задницу. Мне нравится это – особенно помогать людям. Зачем мне отказываться от этого? Здесь мой мозг отдыхает от ММА», – говорит Миочич. После завершения карьеры он планирует отдавать работе все свободное время.

«Бои – это суматоха. Там постоянно творится сумасшествие. Но в тушении пожаров нужно быть спокойным и хладнокровным. Здесь нельзя сходить с ума», – отмечает Миочич. По несколько раз в год он видит смерти людей. Частая тема – откачивание подростков после передозировки наркотиками и их неадекватное поведение. Однажды Миочич получил по лицу дверью машины, когда по ней ударил очередной пациент.