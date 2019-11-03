Нейт Диас
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Масвидаль и Диас хотят реванша. Уайт уже сказал, что его не будет
#Дэйна Уайт
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Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
#Конор – Порье
Мир реагирует на победу Конора – в цитатах, твитах и мемах про плечо
#UFC
«Он плохой засранец». Трамп пришел на UFC – все недовольны
#Дональд Трамп
UFC показала лицо Диаса после рассечения и наложенных швов
#Нейт Диас
Масвидаль выиграл титул главного засранца UFC, но расстроился из-за такой победы
#Нейт Диас
Нейт Диас – ниндзя UFC с уникальной системой подготовки. Больше 15 лет продвигает веганство, курит марихуану (лечебную) и участвует в триатлонах
#Нейт Диас
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