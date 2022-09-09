Где смотреть бой Чимаев – Диас: во сколько прямая трансляция, UFC 279 11 сентября

Хамзат Чимаев и Нейт Диас проведут бой на UFC 279. Ивент пройдет в ночь с 10 на 11 сентября. Бой Чимаев – Диас заявлен главным в основном карде.

«Матч ТВ» покажет поединок Чимаев – Диас в прямом эфире. Показ по тв начнется 11 сентября в 05:00 по Москве. Трансляцию боя Чимаев – Диас можно посмотреть онлайн по ссылке.

Чимаев провел за карьеру 11 профессиональных боев и ни разу не проиграл. Нейт Диас идет на серии из двух поражений, но его последний поединок в UFC был летом 2021 года.

Из-за потасовки команд перед боем была отменена пресс-конференция. В драке участвовало почти 100 человек. Бой с Чимаевым может стать последним в карьере Диаса.

UPD: бой отменен из-за проваленного взвешивания у Чимаева. Новая раскладка по соперникам Диаса и Чимаева на UFC 279: