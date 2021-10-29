Зачем бойцы держатся за полотенце на взвешивании – так они уменьшают вес. Чимаев пытался согнать 200 гр, а получилось минус 2 кг

Боец UFC Хамзат Чимаев Чимаев год провел без боев из-за последствий коронавируса. И даже объявлял о завершении карьеры. Но передумал и будет драться на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября.

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Перед боем с Ли Цзинлянем он пришел на взвешивание. И из этого получилась затянутая и странная история. Сначала Чимаев долго не подходил к весам и взвешивался одним из последних среди участников ивента UFC 267.

При первом взвешивании Чимаев показал результат 77,79 кг при максимальном лимите 77,5 кг. Но при этом Чимаев держался за полотенце – это способ снизить вес при взвешивании. Это судьи сначала проигнорировали.