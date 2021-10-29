Зачем бойцы держатся за полотенце на взвешивании – так они уменьшают вес. Чимаев пытался согнать 200 гр, а получилось минус 2 кг
Боец UFC Хамзат Чимаев Чимаев год провел без боев из-за последствий коронавируса. И даже объявлял о завершении карьеры. Но передумал и будет драться на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября.
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Перед боем с Ли Цзинлянем он пришел на взвешивание. И из этого получилась затянутая и странная история. Сначала Чимаев долго не подходил к весам и взвешивался одним из последних среди участников ивента UFC 267.
При первом взвешивании Чимаев показал результат 77,79 кг при максимальном лимите 77,5 кг. Но при этом Чимаев держался за полотенце – это способ снизить вес при взвешивании. Это судьи сначала проигнорировали.
Со второй попытки Чимаев вдруг показал результат в 75 кг. Получается, он за час сбросил два килограмма? Нет, Чимаев снова держался за полотенце. Удивленные судьи попросили встать его на весы еще раз – по-прежнему аномальный вес. И только с четвертой попытки судьи обратили внимание на полотенце и попросили Чимаева поднять руки. И тогда он уже показал нужный вес – 77,5 кг.
Перед этим турниром было еще одно резонансное взвешивание. Во время него Дамиру Исмагулову стало плохо. И его вес был на 3,4 кг выше нормы. Бой Исмагулова с Магомедом Мустафаевым отменился.
А раньше кто-то так хитрил с полотенцем?
Похожий случай был у Даниэля Кормье в 2017-м. Он превысил лимит на полкилограмма и получил от судей два часа на сгонку веса. Со второй попытки Кормье вошел в нужную норму, но при взвешивании опирался на полотенце. Судьи засчитали попытку. Кормье говорил, что не жульничал, а просто прикрывал гениталии.
Из-за этого случая Атлетическая комиссия Нью-Йорка приняла новые правила:
«Во время процедуры боец не должен контактировать с любым другим человеком или предметом, за исключением весов. Никто не имеет права касаться весов во время процедуры».
Из-за скандала с Кормье боец Родолфо Виейра показал, как именно полотенце дает преимущество. И позволяет моментально скинуть полтора кг.