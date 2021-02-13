Рекордсмен UFC Чимаев взял три победы за два месяца. Потом – три срыва боев из-за ковида
Бой Хамзата Чимаева и Леона Эдвардса до сих пор стоит главным на турнире UFC Fight Night 13 марта. Официально известно, что он не состоится.
Объяснение от Дэйны Уайта: «Я расстроен. Это был один из самых ожидаемых боев в этом году. Но важно обратить внимание на здоровье. Дайте этому парню полностью выздороветь и восстановиться. Ему нужен лучший уход».
Как срывались бои Чимаева и Эдвардса:
🦠 19 декабря все слетело, потому что Эдвардс заразился коронавирусом.
🦠 20 января бой не состоялся из-за коронавируса у Чимаева.
🦠 13 марта боя не будет, потому что Чимаев еще не восстановился от последствий коронавируса.
Хамзат Чимаев – один из любимых бойцов Дэйны Уайта. Он ворвался в UFC с трех побед подряд. Два боя Чимаев провел в июле 2020 года, еще один – в сентябре. Только один из них продлился дольше первого раунда. Чимаев всегда побеждал досрочно, а через нападки в соцсетях уже вызвал на бои всех топов полусреднего веса.
Леон Эдвардс прямо сейчас идет на третьем месте в рейтинге UFC. Поединок с Эдвардсом означал для Чимаева будущий шанс на титул. Сейчас это подтверждается словами Уайта. Он выбрал для Эдвардса следующего соперника – Колби Ковингтона. Планируется, что победитель этого боя будет следующим драться за титул. Перспективы Чимаева теперь вообще не ясны.
Чимаев – первый боец UFC, у которого есть две победы за десять дней. Он попал в топ-15 дивизиона, а Дэйна Уайт удивлялся уже третьей победе Чимаева: «Всего один удар. 17 секунд. Это особенный парень, который отличается от остальных бойцов. Никогда не встречал никого подобного, хотя видел в промоушене много великих бойцов».
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В декабре Чимаев рассказывал, что подписал с UFC новый контракт. Из-за этого повысятся все его доходы за бои. За три боя в UFC Чимаев заработал 294,5 тысяч долларов. Это раскрытые деньги от UFC, к которым нужно прибавлять долю от продажи трансляций PPV. Бой с Эдвардсом уже мог принести Чимаеву сумму, сопоставимую с его общим доходом за прошлые бои.
Эдвардс обещал, что проверит способности Чимаева. Для него самого этот бой тоже был проверкой: «Какое-то время я боролся, чтобы проявить себя. Люди думали, что я не смогу продержаться пять раундов. А я держусь пять раундов. Я просто пытаюсь что-то доказать в каждом бою, но против Чимаева просто собираюсь быть собой и доминировать».
Теперь их противостояние больше напоминает сагу Хабиба и Фергюсона. Их бои тоже постоянно срывались. Конечная точка – поражение Тони в бою с Гейджи. После него стало ясно, что до боя с Хабибом он уже никогда не дойдет. Эдвардс пока не отказывается от еще одной попытки организации боя с Чимаевым, но они точно не подерутся в ближайшее время.
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