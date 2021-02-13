Рекордсмен UFC Чимаев взял три победы за два месяца. Потом – три срыва боев из-за ковида

Бой Хамзата Чимаева и Леона Эдвардса до сих пор стоит главным на турнире UFC Fight Night 13 марта. Официально известно, что он не состоится.

Объяснение от Дэйны Уайта: «Я расстроен. Это был один из самых ожидаемых боев в этом году. Но важно обратить внимание на здоровье. Дайте этому парню полностью выздороветь и восстановиться. Ему нужен лучший уход».

Как срывались бои Чимаева и Эдвардса:

🦠 19 декабря все слетело, потому что Эдвардс заразился коронавирусом.

🦠 20 января бой не состоялся из-за коронавируса у Чимаева.

🦠 13 марта боя не будет, потому что Чимаев еще не восстановился от последствий коронавируса.