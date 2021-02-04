❄️ Боец UFC прыгнул в прорубь. И пробил головой лед – кровь, швы, сожаление: «Какая же тупая идея!»
Боец UFC Мераб Двалишвили выложил в инстаграме целое приключение. Началось оно с обычной пробежки в парке. Но тут Двалишвили увидел пруд и подумал, что туда можно нырнуть:
«Я подумал, что там снег и вода, но оказалось, что там были лед и ветки деревьев. Как только я пробил лед, то почувствовал, что моя кожа лопнула. Когда наносили швы, то было еще больнее. Но теперь все хорошо. Чувствую себя прекрасно»
Сначала Двалишвили записал видео, где он идет с перевязанной головой и говорит: «Какой хороший день. И какая тупая идея».
Еще он выложил видео, как врачи ставят ему на голове скобы – кожа настолько расслоилась.
Мераб Двалишвили – боец UFC в легчайшем весе и боец самбо (занимал второе место на чемпионате мира).
В рейтинге UFC в своей весовой категории занимает 12-е место. Всего провел с 2014 года 16 боев, 12 раз побеждал.