❄️ Боец UFC прыгнул в прорубь. И пробил головой лед – кровь, швы, сожаление: «Какая же тупая идея!»

Боец UFC Мераб Двалишвили выложил в инстаграме целое приключение. Началось оно с обычной пробежки в парке. Но тут Двалишвили увидел пруд и подумал, что туда можно нырнуть:

«Я подумал, что там снег и вода, но оказалось, что там были лед и ветки деревьев. Как только я пробил лед, то почувствовал, что моя кожа лопнула. Когда наносили швы, то было еще больнее. Но теперь все хорошо. Чувствую себя прекрасно»