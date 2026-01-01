Мераб Двалишвили

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Помните бойца, который прыгнул в прорубь и разбил голову об лед? Не поверите: он прыгнул снова!
#Мераб Двалишвили
❄️ Боец UFC прыгнул в прорубь. И пробил головой лед – кровь, швы, сожаление: «Какая же тупая идея!»
#Мераб Двалишвили
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