Помните бойца, который прыгнул в прорубь и разбил голову об лед? Не поверите: он прыгнул снова!

Мераб Двалишвили – боец самбо и боец UFC в легчайшем весе. Сейчас в рейтинге UFC в своей весовой категории он идет на 12-е месте (с 2014-го у него 16 боев, в которых 12 побед).

Недавно он засветился в соцсетях – прыгнул в прорубль, но не рассчитал толщину лба и пробил голову. Об этом у нас даже есть специальный материал:

Боец UFC прыгнул в прорубь. И пробил головой лед – кровь, швы, сожаление: «Какая же тупая идея!»

Сейчас Двалишвили сделал еще один пост – полез в прорубль в боксерских перчатках

Видео №1. Цитата: «Реванш. Раунд 2». Постучал перчатками, залез на дерево (чуть не свалился) и, вися вниз головой, бил по льду. Дальше поднялся и сказал: «Победитель! Чемпион».

Видео №2. Двалишвили ходил по льду и бил его перчатками. А потом окунулся.

Видео №3. Двалишвили сказал: «Вчера я совершил ошибку. Не подумайте, я не сумасшедший. Это всего лишь шутка».