Леон Эдвардс

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Бой Чимаев – Эдвардс возглавит турнир UFC Vegas 17
#Хамзат Чимаев
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Рекордсмен UFC Чимаев взял три победы за два месяца. Потом – три срыва боев из-за ковида
#Хамзат Чимаев
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