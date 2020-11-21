Хамзат Чимаев
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Бой Чимаев – Эдвардс возглавит турнир UFC Vegas 17
21 ноября, 14:58
Хамзат Чимаев и Леон Эдвардс подерутся в ночь с 19 на 20 декабря. На официальном сайте UFC указано московское время старта основного карда турнира UFC Vegas 17 – 01:00. Пока бой Чимаева и Эдвардса стоит там главным.
Хамзат Чимаев – шведский боец чеченского происхождения. Ему 26 лет. Чимаев выиграл досрочно все три боя в UFC. Только один из них продлился больше одного раунда.
18 побед и три поражения – такую карьерную статистику в MMA имеет Леон Эдвардс. Последний бой в UFC он проводил в июле 2019-го. Тогда Эдвардс победил Дос Аньоса.
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