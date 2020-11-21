Бой Чимаев – Эдвардс возглавит турнир UFC Vegas 17

Хамзат Чимаев – шведский боец чеченского происхождения. Ему 26 лет. Чимаев выиграл досрочно все три боя в UFC. Только один из них продлился больше одного раунда.

18 побед и три поражения – такую карьерную статистику в MMA имеет Леон Эдвардс. Последний бой в UFC он проводил в июле 2019-го. Тогда Эдвардс победил Дос Аньоса.