Рекордсмен UFC из Чечни: выступает за Швецию и побеждает раз в десять дней

Что о нем нужно знать?

📌 Хамзат Чимаев родился в Чечне, но выступает за Швецию. Десять лет назад в эту страну переехал брат Чимаева, который его спонсирует. Потом перебралась и вся семья.

📌 В Швеции у Чимаева было три работы. О них он рассказывал в интервью «СЭ»: фабрика морозильников, охранник в ночном клубе, охранник в доме для ребят из криминала.

📌 Чимаев тренируется в зале, где занимается Александр Густафссон. Он был спарринг-партнером Густафссона. Сейчас они даже вместе отдыхают.

📌 В июне Чимаевым занялся менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз. Он назвал его улучшенной версией Хабиба и будущим чемпионом UFC. Пока в профессиональной карьере Чимаев ни разу не проиграл.

📌 Так мыслит сам Чимаев: «Мне нравится Хабиб – его рекорд 28-0, и я считаю его лучшим бойцом в мире, но очень скоро я буду первым номером рейтинга P4P, я буду чемпионом».