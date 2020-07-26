Рекордсмен UFC из Чечни: выступает за Швецию и побеждает раз в десять дней
Хамзат Чимаев дебютировал в UFC 15 июля, когда победил Джона Филлипса. Уже через десять дней – новый бой, который выпросил сам Чимаев. Против него вышел дебютант UFC Рис Макки. Чимаев победил его уже в первом раунде.
Статистика ударов к моменту остановки боя с Макки – 68:0 в пользу Чимаева. В его первом бою в UFC – 124:2.
Так Чимаев установил рекорд UFC: еще никто в промоушене не побеждал дважды за десять дней. Предыдущее лучшее достижение – 13. Чимаев выступает в полусреднем весе.
Победами Чимаева впечатлился Кормье: «Ух ты. Кто в этом мире Хамзат Чимаев? Этот чувак просто разгромил парней, двоих за неделю. Вот это да». Его поддержал Коди Гарбрандт: «Хамзат – животное. Рад видеть его путешествие».
Сам Чимаев кратко откомментировал победу: «Где мой пояс? Я всех разобью». Потом Чимаев уже развернуто объяснил, что может взять даже два пояса в разных категориях – в полусредней и средней: «Я здесь, чтобы по-быстрому забрать пояс».
В твиттере уже появляются мемы: «Как Дэйна ищет соперника для Чимаева на каждые выходные».
«Хамзат Чимаев врывается в UFC».
Что о нем нужно знать?
📌 Хамзат Чимаев родился в Чечне, но выступает за Швецию. Десять лет назад в эту страну переехал брат Чимаева, который его спонсирует. Потом перебралась и вся семья.
📌 В Швеции у Чимаева было три работы. О них он рассказывал в интервью «СЭ»: фабрика морозильников, охранник в ночном клубе, охранник в доме для ребят из криминала.
📌 Чимаев тренируется в зале, где занимается Александр Густафссон. Он был спарринг-партнером Густафссона. Сейчас они даже вместе отдыхают.
📌 В июне Чимаевым занялся менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз. Он назвал его улучшенной версией Хабиба и будущим чемпионом UFC. Пока в профессиональной карьере Чимаев ни разу не проиграл.
📌 Так мыслит сам Чимаев: «Мне нравится Хабиб – его рекорд 28-0, и я считаю его лучшим бойцом в мире, но очень скоро я буду первым номером рейтинга P4P, я буду чемпионом».