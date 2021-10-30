Джинглианг – Чимаев

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
MMA
Результаты всех боев UFC 267
#UFC 267
MMA
Чимаев пропустил два удара за четыре боя в UFC. Статистика в последнем – 58:0
#Хамзат Чимаев
MMA
Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением
#Хамзат Чимаев
MMA
За четыре боя в UFC Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд
#Хамзат Чимаев
MMA
Чимаев победил Джинглианга на турнире UFC 267. Он не пропустил ни одного удара
#Джинглианг – Чимаев
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
Все новости
Материалы
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
Рекордсмен UFC из Чечни: выступает за Швецию и побеждает раз в десять дней
1
#Хамзат Чимаев
1
Все материалы