Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением

Хамзат Чимаев победил Ли Джинглианга на турнире UFC 267. Бой завершился в первом раунде, где Чимаев провел удушающий прием.

За карьеру в MMA Чимаев выиграл досрочно все 11 боев. Четыре из них прошли в UFC. Суммарно Чимаев находился в октагоне в UFC всего 13 минут и 14 секунд.

Между третьим и четвертым боем в UFC у Чимаева была пауза. Она продлилась больше года.

Только Фрэнсис Нганну завершал имел большую серию из досрочных побед подряд в UFC: