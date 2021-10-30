Хамзат Чимаев
UFC
UFC 267
Джинглианг – Чимаев
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Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением
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Хамзат Чимаев победил Ли Джинглианга на турнире UFC 267. Бой завершился в первом раунде, где Чимаев провел удушающий прием.
За карьеру в MMA Чимаев выиграл досрочно все 11 боев. Четыре из них прошли в UFC. Суммарно Чимаев находился в октагоне в UFC всего 13 минут и 14 секунд.
Между третьим и четвертым боем в UFC у Чимаева была пауза. Она продлилась больше года.
Только Фрэнсис Нганну завершал имел большую серию из досрочных побед подряд в UFC:
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