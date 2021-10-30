Хасбик – новая суперзвезда UFC, и это не шутка: он раскручивает бои, ведет переговоры с Уайтом, а топ-бойцы говорят о нем перед боями

Хасбулла Магомедов – блогер из Дагестана. Из-за генетического сбоя он похож на пятилетнего ребенка, хотя Хасбику уже 19 лет. Он получил известность после раскрутки боя с певцом Абдурозиком из Таджикистана (поединок так и не состоялся). Еще раньше Хасбик записывал смешные видео. За них его полюбили бойцы MMA и даже футболист Эрлинг Холанд.

Холанд обожает Хасбика: дома пьет из кружки с его портретом и ставит огоньки Хабибу на их совместную фотку

Сейчас развивается история вокруг Хасбика и UFC. Перед турниром UFC 267 они с Дэйной Уайтом обменялись записанными обращениями. Хасбик рассказал о поездке в Абу-Даби на турнир UFC. Уайт ответил, что хочет с ним познакомиться. Позже Уайт сказал о встрече с Хасбиком и желании что-то сделать вместе. Многие увидели в этом намек на его потенциальный бой в UFC.