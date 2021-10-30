Хасбик – новая суперзвезда UFC, и это не шутка: он раскручивает бои, ведет переговоры с Уайтом, а топ-бойцы говорят о нем перед боями
Хасбулла Магомедов – блогер из Дагестана. Из-за генетического сбоя он похож на пятилетнего ребенка, хотя Хасбику уже 19 лет. Он получил известность после раскрутки боя с певцом Абдурозиком из Таджикистана (поединок так и не состоялся). Еще раньше Хасбик записывал смешные видео. За них его полюбили бойцы MMA и даже футболист Эрлинг Холанд.
Холанд обожает Хасбика: дома пьет из кружки с его портретом и ставит огоньки Хабибу на их совместную фотку
Сейчас развивается история вокруг Хасбика и UFC. Перед турниром UFC 267 они с Дэйной Уайтом обменялись записанными обращениями. Хасбик рассказал о поездке в Абу-Даби на турнир UFC. Уайт ответил, что хочет с ним познакомиться. Позже Уайт сказал о встрече с Хасбиком и желании что-то сделать вместе. Многие увидели в этом намек на его потенциальный бой в UFC.
Хасбик постоянно открывает новые каналы и аккаунты в соцсетях. В инстаграм-аккаунте на 423 тысячи подписчиков Хасбик рассказал о приезде в Абу-Даби: «ММА – это место для настоящих бойцов, а не для танцоров и певцов. Мешок, убегай от меня!» Видимо, это обращение к Абдурозику. В сториз инстаграма тот тоже обращался к Хасбику – говорил, что идет за ним.
BT Sport UFC даже сделал афишу их предстоящего боя. Связал ее с боем Махачев – Хукер:
Альтернативная афиша от самого Хасбика:
На афише не просто так мелькают именно они. Хасбик специально записывал угрожающее обращение для Хукера перед этим боем: «Дэн Хукер, послушай меня, брат мой. Будь осторожен». Махачев ранее говорил на пресс-конференции, что Хасбик приедет на его бой. Позже он сказал подробности. Хабиб будет в его углу, а Хасбик останется сидеть где-то рядом.
Хукер ответил на обращение Хасбика: «Он выбрал проигравшую лошадь». Возможно, это отсылка к увлечению Ислама Махачева (подробно – тут). Еще Хукер рассказал, что тогда в его команде будет Абдурозик. Позже Хукер пояснил, что Абдурозик тоже отправил ему видео со словами поддержки. Цитата Хукера по «СЭ»: «Он сказал: «Размажь Ислама».
Почему Хасбик переживает именно за Махачева, а не за Яна или любого другого бойца UFC? Дело в сотрудничестве с командой Хабиба. О нем в начале октября рассказывал тренер Хавьер Мендес. Тогда Мендес показал видео, где Хасбик бьет по кулеру. Он назвал Хасбика своей следующей суперзвездой и отметил в публикации Генри Сехудо: «Мы скоро придем за тобой».
Сехудо? Да – он сам начал отдельную историю с Хасбиком. Еще летом Сехудо опубликовал видео с представлением себя на русском языке и обращением к Хасбику: «Олимпийский чемпион. Двойной чемпион UFC. Я тебя порву». Хасбик ответил, что сначала хочет наказания для Конора Макгрегора (тот слишком много болтает). Потом принял вызов от Генри Сехудо.
Дальше позже Хабиб публиковал пост, где называл Хабиба своим мальчиком и вступился за него. Сехудо пришел в комментарии и написал: «Я хочу этого боя». Дальше развития не было, но Хасбик в последнее время регулярно мелькает рядом с Хабибом. В сентябре он приходил на турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Там поддерживал таджикского бойца Алиева.
У Хасбика есть видео, где он бьет Хабиба по руке:
Хасбик уже комментировал бои в промоушене Hardcore MMA. За его жизнью следят и топ-бойцы UFC. Когда Хабиб публиковал фото после турнира Bellator, в комментариях неожиданно возник Камару Усман. Он спросил у Хабиба, почему на фотографии нет Хасбика. Но главный момент – троллинг от Петра Яна. Он задел Генри Сехудо видео с битвы взглядов Хасбика и Абдурозика.
Тагир Уланбеков дрался на UFC 267 в предварительном карде. И отметил победу вместе с Хасбиком: