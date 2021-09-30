Холанд обожает Хасбика: дома пьет из кружки с его портретом и ставит огоньки Хабибу на их совместную фотку
Хабиб запостил в инстаграме фото недели. Он в своем зале, куда пришел в гости борец и новый король интернета Хасбик.
Между ними даже почти случился бой.
Экс-чемпион UFC Генри Сехудо написал, что очень хочет этого боя. Больше всего комментариев собрал комментарий Эрлинга Холанда: два эмодзи огонька и жест «окей».
И да, мы помним – Холанд обожает Хасбика. В августе в инстаграме Холанд показал кружку с Хасбиком и даже признался, что она у него любимая.
Холанду нравится и Хабиб тоже. В феврале этого года он подарил ему свою футболку. Хабиб назвал в ответ Холанда зверем.
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