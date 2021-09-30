Эрлинг Холанд
Футбол
Хабиб Нурмагомедов
Хасбик
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#Эрлинг Холанд #Футбол #Хабиб Нурмагомедов #Хасбик

Холанд обожает Хасбика: дома пьет из кружки с его портретом и ставит огоньки Хабибу на их совместную фотку

6 минут назад

Хабиб запостил в инстаграме фото недели. Он в своем зале, куда пришел в гости борец и новый король интернета Хасбик.

Между ними даже почти случился бой.

Экс-чемпион UFC Генри Сехудо написал, что очень хочет этого боя. Больше всего комментариев собрал комментарий Эрлинга Холанда: два эмодзи огонька и жест «окей». 

И да, мы помним – Холанд обожает Хасбика. В августе в инстаграме Холанд показал кружку с Хасбиком и даже признался, что она у него любимая.  

 

Холанду нравится и Хабиб тоже. В феврале этого года он подарил ему свою футболку. Хабиб назвал в ответ Холанда зверем.

Бонус специально для Холанда. 12 тиктоков с Хасбиком, которые укрепят фанатскую любовь

 

Хасбик-гангстер

Хасбик покоряет закат

Хасбик дает важный совет

Коварный Хасбик

Неуловимый Хасбик

Хасбик на важных переговорах с иностранцем

Хасбик-кулинар

Хасбик-автоэксперт

Хасбик чисто на морях

Хасбика любят все

👑 Хасбик непобедимый

Этот взгляд...

Все фото: Инстаграм Холанда
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