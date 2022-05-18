Почему Глазго не столица Шотландии – хотя он больше, популярнее и даже успешнее в футболе, чем Эдинбург
Шотландия знаменита двумя футбольными клубами, но играют они не в столице. Все слышали про «Глазго Рейнджерс» и «Селтик», но хуже знают «Хартс» или «Хиберниан» из Эдинбурга. Вне спорта у Глазго такая же гегемония. Многие ошибочно считают его столицей Шотландии. Это не так: на самом деле столица – Эдинбург.
Как так вышло, если Глазго больше и известнее?
🔵 К концу XII века Глазго был важным религиозным центром, а в 1451 году там был основан университет.
🟠 В те времена Эдинбург стал столицей Шотландии – в 1452 году (по другим данным, в 1437-м). С тех времен это историческая и культурная столица. Тогда его порт был центром торговли Шотландии с континентом. В XVII веке там построено здание парламента Шотландии.
🔵 Глазго в начале XVIII века из-за расположенных там судостроительных мастерских обогнал по развитию промышленности и экономическому росту даже Лондон.
🟠 Но в Эдинбурге к тому времени населения было в два-три раза больше.
🔵 В начале XX века Глазго тяжело пережил экономический кризис, а с середины – сокращение численности населения. Но перемены двигали город к лучшему в конце века – в 1990-м он стал Культурной столицей Европы, в 2003-м – Спортивной столицей.
🟠 Эдинбург не всегда был столицей Шотландии, но Глазго ей не был никогда вообще.
🔵 Сейчас Глазго – крупнейший город Шотландии, а также четвертый по численности населения во всей Великобритании, уступая лишь Лондону, Бирмингему и Лидсу.
🟠 Но разница с Эдинбургом не слишком значительна: 635 тысяч человек против 524 тысяч.
🔵 108 из 126 чемпионств в Шотландии выиграли клубы из Глазго – это «Рейнджерс», «Селтик» и «Терд Ланарк» (был такой в позапрошлом веке). Все финалы кубков и матчи сборной проводятся именно там.
🟠 Только восемь чемпионств выиграли столичные команды из Эдинбурга – «Хартс» и «Хиберниан». Считается, что демография – одна из причин доминирования клубов из Глазго, к тому же в Эдинбурге с футболом успешно конкурируют гольф и регби. Еще одна причина – охват: например, «Селтик» был связан с ирландцами, появилась внушительная фан-база.
Эдинбург – красивый город, а Глазго – активный. В Эдинбурге удобнее селиться, а Глазго – чуть дешевле. В Эдинбурге много памятников истории, а Глазго – сердце живой музыки. Примерно такие выводы чаще всего упоминаются при их сравнении. Но главный вывод всегда однозначен: посещения достойны оба.