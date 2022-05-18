Почему Глазго не столица Шотландии – хотя он больше, популярнее и даже успешнее в футболе, чем Эдинбург

🔵 К концу XII века Глазго был важным религиозным центром, а в 1451 году там был основан университет.

🟠 В те времена Эдинбург стал столицей Шотландии – в 1452 году (по другим данным, в 1437-м). С тех времен это историческая и культурная столица. Тогда его порт был центром торговли Шотландии с континентом. В XVII веке там построено здание парламента Шотландии.

🔵 Глазго в начале XVIII века из-за расположенных там судостроительных мастерских обогнал по развитию промышленности и экономическому росту даже Лондон.

🟠 Но в Эдинбурге к тому времени населения было в два-три раза больше.

🔵 В начале XX века Глазго тяжело пережил экономический кризис, а с середины – сокращение численности населения. Но перемены двигали город к лучшему в конце века – в 1990-м он стал Культурной столицей Европы, в 2003-м – Спортивной столицей.

🟠 Эдинбург не всегда был столицей Шотландии, но Глазго ей не был никогда вообще.