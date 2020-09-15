Карликовый остров у Шотландии владеет одним из самых красивых полей мира. Рядом паб и море, а вне футбола там пасется скот

Главное событие в жизни Эрискея – съемки английского фильма «Виски в изобилии» в 1949 году. По сюжету во время Второй мировой войны на всем острове закончилось виски, и все мужчины впали в депрессию. История основана на реальном событии.

В 1941 году рядом с островом село на мель грузовое судно SS Politican. Оно перевозило 22 тысячи ящиков виски общей стоимостью в 3 миллиона фунтов. Из-за невозможной транспортировки почти весь груз передали островитянам. Жители до сих пор иронизируют: если бы не пристрастие шотландцев к алкоголю, то виски бы допивали до сих пор.

На Эрискее тоже есть футбол. Там играет местная команда «Эрискей» (основана в конце 50-х), которая соревнуется в зоне Уист и Барра. Этот турнир официально проводится под эгидой шотландской футбольной ассоциации на уровне между любителями и профи.

В команде числится 18 человек. Для всех футбол – хобби, они тренируются по вечерам после работы и получают деньги только за победы. Главный спонсор –администрация острова.