Карликовый остров у Шотландии владеет одним из самых красивых полей мира. Рядом паб и море, а вне футбола там пасется скот
Эрискей такой маленький, что его главная история: полвека назад там оставили кучу виски
Эрискей – карликовый шотландский остров с населением в 150 человек. Его площадь всего 7 км². Там полно горных троп, но всего одна автомобильная дорога. До 2018-го туда можно было добраться только на пароме. И только потом на Эрискее установили одну вертолетную площадку.
Главное событие в жизни Эрискея – съемки английского фильма «Виски в изобилии» в 1949 году. По сюжету во время Второй мировой войны на всем острове закончилось виски, и все мужчины впали в депрессию. История основана на реальном событии.
В 1941 году рядом с островом село на мель грузовое судно SS Politican. Оно перевозило 22 тысячи ящиков виски общей стоимостью в 3 миллиона фунтов. Из-за невозможной транспортировки почти весь груз передали островитянам. Жители до сих пор иронизируют: если бы не пристрастие шотландцев к алкоголю, то виски бы допивали до сих пор.
На Эрискее тоже есть футбол. Там играет местная команда «Эрискей» (основана в конце 50-х), которая соревнуется в зоне Уист и Барра. Этот турнир официально проводится под эгидой шотландской футбольной ассоциации на уровне между любителями и профи.
В команде числится 18 человек. Для всех футбол – хобби, они тренируются по вечерам после работы и получают деньги только за победы. Главный спонсор –администрация острова.
Тренировки проводятся минимум три раза в неделю. В выходные игра – на выездные матчи футболисты ездят на пароме, хотя перед началом прошлого сезона они попросили главу острова приобрести вертолет. Конечно, им отказали
Еще одна фишка «Эрискея» – поле. Из-за горной местности оно все в холмах. Администрация острова не разрешила выравнивать его из-за риска повреждения всего ландшафта.
Вечерами поле занято либо игроками «Эрискея», либо обычными жителями, которые приходят попинать мяч. С утра местные пастухи выгуливают на нем коров, овец и выпускают лошадей. Но власть просит следить, чтобы животные не поедали траву слишком сильно.
Играющий тренер Шон Маккиннон в интервью официальному сайту ФИФА рассказывал:
«У нас маленький остров. Есть паб. Есть продуктовый магазин. Есть строительный и хозяйственный магазин. Есть церковь. Есть куча пляжей. А есть поле – наша достопримечательность.
Есть одна проблема. Перед тренировкой мы часто приходим с тележками, чтобы убрать дерьмо, которое осталось после животных».
Так выглядит поле «Эрискея».
В 2015-м ФИФА официально назвала его одним из ярчайших мест планеты, где можно круче и зрелищнее всего играть в футбол. И ФИФА тоже не разрешает игрокам «Эрискея» выровнять газон.
Сезон в лиге в Уист и Барра длится с марта по сентябрь. И это идеально. Потому что зимой северная часть поля превращается в болото.
Слова Маккиннона:
«Оно не такое уж и плохое. Да, есть холм возле углового флажка и холм в центре поля. И еще парочка – у ворот и справа от входа. Но мы за ним следим: ухаживаем за газоном».
На майках «Эрискея» написано AM Politican. Это не титульный спонсор – это название паба, который стоит в 200 метрах от поля. Паб назван в честь того самого судна, которое село на мель рядом с островом в 1941-м.
Маккиннон говорит: «Это не самая большая гордость. Все-таки хочется, чтобы мы ассоциировались со спортом, а не с алкоголем. Но ничего не поделаешь: мы и сами опрокидываем несколько бокалов после игр».
А вот главные мысли из его интервью официальному сайту ФИФА:
- В команде зарегистрировано 18 человек. Но иногда собрать 13 – большая удача. У всех работа, семьи.
- «Меня будут судить не по результатам, а по тому, сколько я проработал в команде. Я тут уже семь лет. Это маленький срок. Предыдущий тренер работал здесь 21 год».
- «К сожалению, скоро этот клуб может закрыться. У нас не хватает молодежи, которая остается на острове. Нет новых игроков – нет обновления команды. Мы скоро будем старыми и дряхлыми».
- Жизнь на Эрискее – удовольствие. Игра за «Эрискей» – для души.
Другие игроки говорят:
«Вы можете играть в футбол на любом стадионе. Но если вы не можете играть на скромном ухабистом поле, вы ничего не знаете о футболе».