Хоккеисты «Торонто» целуют сырую рыбу – это посвящение в жители канадского острова

«Торонто» проводит один из предсезонных сборов на Ньюфаундленде – одном из главных островов Канады, где живут потомки английских и ирландских эмигрантов плюс представители коренного эскимосского населения.

Столица региона Ньюфаундленд – город Сент-Джонс (100 тыс. населения). Именно там звезды «Торонто» провели встречу с местными фанатами. В программе вечера: ром, выступление на сцене с речью и любимый прикол для всех гостей – целование сырой трески. От команды были Осттон Мэтьюз, Тайсон Бэрри, Морган Райли и Фредерик Андерсен.

«Я последним поцеловал рыбину, – рассказывает Бэрри. – Она была очень скользкой, когда я взял ее в руки … Я знал об этом обычае, но зря стал последним в очереди. Хотя Андерсен был передо мной и тоже оказался весь в слизи. Отвратительно».