Крохотный остров на Карибах судится с ФИФА, чтобы быть отдельным членом и выставлять свою сборную

В начале XV века испанские завоеватели обнаружили Бонэйр, насильно отправили большинство меснтых туземцев на Гаити рабами и завезли на остров много домашнего скота. Испанцы освоились там на полтора века. пока Бонэйр не захватили голландцы (они только на 12 лет теряли контроль над островом под атаками британцев).

До середины XIX века на Бонэйре рабы добывают соль (остров еще называют соляным пирсом) и выращивают кукурузу. Но потом власть освободила больше 600 человек. Как раз через год после отмены крепостного права в России.

Бонэйр становится важным местом во время Второй мировой. Там – база американских ВВС и место, куда слетается мирное население Германии и Австрии. На острове очень много женщин, и после войны для них специально строят швейную фабрику.

А еще на Бонэйре строят аэропорт и отели. Остров полюбили туристы: им нравится сухой теплый климат, дайвинг и кактусы. Кактусов там так много, что из них делают заборы.