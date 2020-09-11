Крохотный остров на Карибах судится с ФИФА, чтобы быть отдельным членом и выставлять свою сборную
Бонэйр – это кактусы, соль и дайвинг. Принадлежал трем государствам
Бонэйр – небольшой остров в Карибском море (288 квадратных километров) недалеко от Венесуэлы и острова Кюрасао.
В начале XV века испанские завоеватели обнаружили Бонэйр, насильно отправили большинство меснтых туземцев на Гаити рабами и завезли на остров много домашнего скота. Испанцы освоились там на полтора века. пока Бонэйр не захватили голландцы (они только на 12 лет теряли контроль над островом под атаками британцев).
До середины XIX века на Бонэйре рабы добывают соль (остров еще называют соляным пирсом) и выращивают кукурузу. Но потом власть освободила больше 600 человек. Как раз через год после отмены крепостного права в России.
Бонэйр становится важным местом во время Второй мировой. Там – база американских ВВС и место, куда слетается мирное население Германии и Австрии. На острове очень много женщин, и после войны для них специально строят швейную фабрику.
А еще на Бонэйре строят аэропорт и отели. Остров полюбили туристы: им нравится сухой теплый климат, дайвинг и кактусы. Кактусов там так много, что из них делают заборы.
Дайвинг и виндсерфинг – главные виды спорта. Там проводятся мировые чемпионаты. И некоторые звезды виндсерфинга даже живут на острове.
Сейчас у Бонэйры особый статус. На острове есть сторонники полной автономии, но остров подчиняется законам Нидерландов, хотя и не относится к Евросоюзу. Поэтому официальная валюта там доллар, а не евро.
Помимо туризма Бонэйр продолжает зарабатывать за счет продажи соли. Еще на острове хранят венесуэльскую нефть. Но у Бонэйра все круто с экологией: половина электроэнергии добывается за счет ветреных генераторов. В планах – полный переход к возобновляемым источникам энергии.
Бонэйр – уже член КОНКАКАФ. Но ФИФА пока отказывает признавать его как полноценную сборную
До 2010-го существовали Нидерландские Антильские острова. Туда входил и Бонэйр. Но объединение распалось, и каждый остров по-своему договорился с Нидерландами о том, как будет жить. В том числе в спорте.
И Бонэйр организовал собственную сборную (тем более на острове есть своя лига с девятью клубами). Ее приняли в КОНКАКАФ в 2013 году. И Бонэйр сыграл за это время 17 матчей (самый сильный соперник – Ямайка, поражение 0:6). Но есть и шесть побед над такими же небольшими островными государствами. Почти все игроки Бонэйра играют в своем чемпионате, и только один нападающий – в третьем дивизионе Нидерландов.
В прошлом году Бонэйр подал заявку на членство в ФИФА. Но им отказали – остров слишком зависит от Нидерландов.
Бонэйр подал апелляцию и ждет нового заседания. Положительные прецеденты есть. Например, Кюрасао – тоже голландский остров, но его приняли как правопреемника сборной Нидерландских Антильских островов.
Есть и пример Гибралтара (спорная территория Великобритании и Испании), который тоже через суды попал в ФИФА.
И если Бонэйр выиграет суд, то получит от ФИФА шесть миллионов за участие в отборе на чемпионат мира.
Сборных карликовых стран и так завались.