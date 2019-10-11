Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?

Правительство Нидерландов отказывается от названия «Голландия». В представлении многих туристов Голландия – улица красных фонарей и легализованные наркотики. По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Нидерландов, избавившись от использования слова, страна уйдет от создавшихся вокруг нее образов и закрепит статус спортивной и культурной державы.

Что такое Голландия и Нидерланды?

Нидерланды – официальное название страны. Голландия – название исторического региона, расположенного на западе Нидерландов. В него входят два региона помельче: Северная и Южная Голландия.