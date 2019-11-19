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#Евро-2020 (квалификация) #Футбол #Андорра #Румыния #Молдавия

У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?

19 ноября 2019, 20:06

Румыния, Андорра и Молдавия – европейские страны, так что они часто пересекаются в спортивных турнирах. В квалификации к Евро-2020 Андорра и Молдавия обменялись победами, Андорра и Румыния раньше встречались четыре раза, а Румыния и Молдавия сыграли между собой пять товарищеских матчей.

У всех стран очень похожие флаги с сине-желто-красными полосами в одинаковом порядке. Отличия у них минимальные.

Флаги Румынии, Молдавии и Андорры слева направо

Википедия

Вот быстрая инструкция, как их отличать друг от друга

1. Румыния. Тут все просто – только три полосы без других символов. С XIX века и до прихода к власти коммунистов он выглядел так, как и сейчас, в коммунистической Румынии посередине желтой полосы располагался герб, после румынской революции в 1989-м флаг снова принял обычный вид – без герба.

2. Молдавия. Полосы того же цвета и в том же порядке, что и у Румынии. Но посередине желтой полосы расположен государственный герб. Герб состоит из изображения орла, у которого на груди находится щит с изображением головы зубра. Помимо синего, желтого и красного на флаге присутствуют коричневый и зеленый цвета – первым окрашен орел, вторым – оливковая ветвь в его лапе.

3. Андорра. Полосы того же цвета и в том же порядке, что и у Румынии с Молдавией. Отличие в том, что посередине желтой полосы изображен герб Андорры. Он выполнен в виде щита, на котором нарисованы посох Урхельского епископа, два быка и цвета Каталонии (красный и желтый).

imago stock&people / Global Look Press

Фактически флаг для Румынии придумал турецкий султан Махмуд Второй, хотя историки пишут, что использовался он и раньше. Валахия (часть современной Румынии) была в XIX веке османской провинцией. В 1859 году Валахия и Молдавия объединились в одно княжество под сине-желто-красным флагом, но с горизонтальными, а не вертикальными полосами. Современный вертикальный триколор уже использовался в румынском Королевстве в 1881 году, когда оно обрело независимость от Османской империи.

Отличия у современных флагов Молдавии и Румынии еще и в размерах, пропорция у молдавского флага – 1:2, у румынского – 2:3.

Есть ли связь между флагами Румынии и Андорры? Флаг Андорры изначально выглядел как желто-красное прямоугольное полотно. Синий цвет был добавлен по настоянию французского императора, поскольку Франция вместе с Испанией была соправителем Андорры. Чтобы флаг не выглядел как румынский, на него был нанесен герб.

Когда коммунистическая Румыния внесла герб себе на флаг, Андорра убрала свой – десять лет флаг был без герба. Потом внесла снова, чтобы на этот раз отличаться от республики Чад.

Бонус. Вот такой флаг у африканского государства Чад.

Википедия

Он был утвержден в 1959 году. По цветам и пропорциям он не отличается от нынешнего румынского – только синий цвет темнее. Почему протест Румынии ни к чему бы не привел? Во-первых, в то время на флаге Румынии красовался герб. Во-вторых, современный фланг без герба был принят в 1990 году, то есть, гораздо позже, чем у Чада.

Таким образом, сразу четыре государства в мире имеют очень похожие флаги. И Румыния, и Андорра, и Чад получили свои флаги под влиянием от французского триколора (фактически, различие по цветам только в одном – посередине). И только Молдавия, формируя свой флаг, взяла за основу румынский.

Еще раз – как различать?

  • Румыния – ничего нет;
  • Молдавия – по орлу;
  • Андорра – когда что-то есть, но это не орел;
  • Чад – ну, как Румыния (возможно, синяя полоса темнее).
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Все фото: Danita Delimont / Global Look Press
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