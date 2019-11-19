У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?

Вот быстрая инструкция, как их отличать друг от друга

1. Румыния . Тут все просто – только три полосы без других символов . С XIX века и до прихода к власти коммунистов он выглядел так, как и сейчас, в коммунистической Румынии посередине желтой полосы располагался герб, после румынской революции в 1989-м флаг снова принял обычный вид – без герба.

2. Молдавия . Полосы того же цвета и в том же порядке, что и у Румынии. Но посередине желтой полосы расположен государственный герб . Герб состоит из изображения орла, у которого на груди находится щит с изображением головы зубра. Помимо синего, желтого и красного на флаге присутствуют коричневый и зеленый цвета – первым окрашен орел, вторым – оливковая ветвь в его лапе.