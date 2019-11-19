У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?
Румыния, Андорра и Молдавия – европейские страны, так что они часто пересекаются в спортивных турнирах. В квалификации к Евро-2020 Андорра и Молдавия обменялись победами, Андорра и Румыния раньше встречались четыре раза, а Румыния и Молдавия сыграли между собой пять товарищеских матчей.
У всех стран очень похожие флаги с сине-желто-красными полосами в одинаковом порядке. Отличия у них минимальные.
Вот быстрая инструкция, как их отличать друг от друга
1. Румыния. Тут все просто – только три полосы без других символов. С XIX века и до прихода к власти коммунистов он выглядел так, как и сейчас, в коммунистической Румынии посередине желтой полосы располагался герб, после румынской революции в 1989-м флаг снова принял обычный вид – без герба.
2. Молдавия. Полосы того же цвета и в том же порядке, что и у Румынии. Но посередине желтой полосы расположен государственный герб. Герб состоит из изображения орла, у которого на груди находится щит с изображением головы зубра. Помимо синего, желтого и красного на флаге присутствуют коричневый и зеленый цвета – первым окрашен орел, вторым – оливковая ветвь в его лапе.
3. Андорра. Полосы того же цвета и в том же порядке, что и у Румынии с Молдавией. Отличие в том, что посередине желтой полосы изображен герб Андорры. Он выполнен в виде щита, на котором нарисованы посох Урхельского епископа, два быка и цвета Каталонии (красный и желтый).
Фактически флаг для Румынии придумал турецкий султан Махмуд Второй, хотя историки пишут, что использовался он и раньше. Валахия (часть современной Румынии) была в XIX веке османской провинцией. В 1859 году Валахия и Молдавия объединились в одно княжество под сине-желто-красным флагом, но с горизонтальными, а не вертикальными полосами. Современный вертикальный триколор уже использовался в румынском Королевстве в 1881 году, когда оно обрело независимость от Османской империи.
Отличия у современных флагов Молдавии и Румынии еще и в размерах, пропорция у молдавского флага – 1:2, у румынского – 2:3.
Есть ли связь между флагами Румынии и Андорры? Флаг Андорры изначально выглядел как желто-красное прямоугольное полотно. Синий цвет был добавлен по настоянию французского императора, поскольку Франция вместе с Испанией была соправителем Андорры. Чтобы флаг не выглядел как румынский, на него был нанесен герб.
Когда коммунистическая Румыния внесла герб себе на флаг, Андорра убрала свой – десять лет флаг был без герба. Потом внесла снова, чтобы на этот раз отличаться от республики Чад.
Бонус. Вот такой флаг у африканского государства Чад.
Он был утвержден в 1959 году. По цветам и пропорциям он не отличается от нынешнего румынского – только синий цвет темнее. Почему протест Румынии ни к чему бы не привел? Во-первых, в то время на флаге Румынии красовался герб. Во-вторых, современный фланг без герба был принят в 1990 году, то есть, гораздо позже, чем у Чада.
Таким образом, сразу четыре государства в мире имеют очень похожие флаги. И Румыния, и Андорра, и Чад получили свои флаги под влиянием от французского триколора (фактически, различие по цветам только в одном – посередине). И только Молдавия, формируя свой флаг, взяла за основу румынский.
Еще раз – как различать?
- Румыния – ничего нет;
- Молдавия – по орлу;
- Андорра – когда что-то есть, но это не орел;
- Чад – ну, как Румыния (возможно, синяя полоса темнее).