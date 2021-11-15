Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
15Мойсес Сан Николас М. Сан Николас
|Защ
|28
|9
|0
|0
|3
|0
|
10Жорди Алаез Ж. Алаез
|Пол
|24
|9
|0
|0
|3
|0
|
19Макс Льовера М. Льовера
|Защ
|25
|8
|1
|0
|0
|0
|
17Жоан Сервос Ж. Сервос
|Защ
|24
|8
|0
|1
|0
|0
|
7Марк Пужоль М. Пужоль
|Пол
|39
|8
|2
|2
|4
|0
Таблица
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
3
|10
|6
|0
|4
|12:12
|18
|
4
|10
|5
|2
|3
|19:13
|17
|
5
|10
|2
|0
|8
|8:24
|6
|
6
|10
|0
|0
|10
|1:46
|0
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