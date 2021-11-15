Андорра

Andorra
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Хесус Альварес Кольдо
Х. Кольдо
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
15
Мойсес Сан Николас М. Сан Николас 		Защ 28 9 0 0 3 0
10
Жорди Алаез Ж. Алаез 		Пол 24 9 0 0 3 0
19
Макс Льовера М. Льовера 		Защ 25 8 1 0 0 0
17
Жоан Сервос Ж. Сервос 		Защ 24 8 0 1 0 0
7
Марк Пужоль М. Пужоль 		Пол 39 8 2 2 4 0
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Таблица

Группа I И В Н П Мячи Очки
3
Албания
10 6 0 4 12:12 18
4
Венгрия
10 5 2 3 19:13 17
5
Андорра
10 2 0 8 8:24 6
6
Сан-Марино
10 0 0 10 1:46 0
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Результаты
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
Албания
1 : 0
Андорра
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
10 тур
Албания
1
Андорра
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
Андорра
1 : 4
Польша
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
9 тур
Андорра
1
Польша
4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
Сан-Марино
0 : 3
Андорра
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
8 тур
Сан-Марино
0
Андорра
3
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 21:45
Андорра
0 : 5
Англия
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 21:45
7 тур
Андорра
0
Англия
5
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
Венгрия
2 : 1
Андорра
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
6 тур
Венгрия
2
Андорра
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 6 тур
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