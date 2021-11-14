Румыния

Romania
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Мирел Рэдой
М. Рэдой
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
7
Николае Станчу Н. Станчу 		Пол 28 10 1 0 1 0
1
Флориан Ницэ Ф. Ницэ 		Вра 34 9 0 0 1 0
6
Влад Кирикеш В. Кирикеш 		Защ 32 7 0 1 1 0
14
Янис Хаджи Я. Хаджи 		Пол 23 7 2 2 1 0
20
Деннис Ман Д. Ман 		Нап 23 6 2 0 0 0
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Таблица

Группа J И В Н П Мячи Очки
1
Германия
10 9 0 1 36:4 27
2
Северная Македония
10 5 3 2 23:11 18
3
Румыния
10 5 2 3 13:8 17
4
Армения
10 3 3 4 9:20 12
5
Исландия
10 2 3 5 12:18 9
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Результаты
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 20:00
Лихтенштейн
0 : 2
Румыния
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 20:00
10 тур
Лихтенштейн
0
Румыния
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 22:45
Румыния
0 : 0
Исландия
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 22:45
9 тур
Румыния
0
Исландия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
Румыния
1 : 0
Армения
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
8 тур
Румыния
1
Армения
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
Германия
2 : 1
Румыния
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
7 тур
Германия
2
Румыния
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
Северная Македония
0 : 0
Румыния
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
6 тур
Северная Македония
0
Румыния
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 6 тур
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