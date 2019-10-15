Гениальный ход Румынии: десятки тысяч детей на стадионе, который дисквалифицировали

В домашних матчах румын против Испании и Мальты УЕФА обнаружил скандирование расистских лозунгов и наказал сборную игрой без зрителей. Выпало это событие на матч против Норвегии.

Притом УЕФА не сразу, но разрешил привести на игру детей (до 14 лет), чем и воспользовалась румынская федерация футбола. Она реализовала билеты через академии и спортивные школы, так что на матче ожидалось целых 30 тысяч детей, причем в каждой из групп должен был быть один взрослый сопровождающий (один на десятерых детей).

Ситуация удивила даже главного тренера сборной Норвегии Ларса Лагербека, хоть он и сказал, что уважает решение УЕФА.

В общем, думали, что матч пройдет примерно так: