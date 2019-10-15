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#Румыния #Футбол #Евро-2020 (квалификация)

Гениальный ход Румынии: десятки тысяч детей на стадионе, который дисквалифицировали

15 октября 2019, 22:36
Михаил Морозов

В домашних матчах румын против Испании и Мальты УЕФА обнаружил скандирование расистских лозунгов и наказал сборную игрой без зрителей. Выпало это событие на матч против Норвегии.

Притом УЕФА не сразу, но разрешил привести на игру детей (до 14 лет), чем и воспользовалась румынская федерация футбола. Она реализовала билеты через академии и спортивные школы, так что на матче ожидалось целых 30 тысяч детей, причем в каждой из групп должен был быть один взрослый сопровождающий (один на десятерых детей).

Ситуация удивила даже главного тренера сборной Норвегии Ларса Лагербека, хоть он и сказал, что уважает решение УЕФА.

В общем, думали, что матч пройдет примерно так:

www.imago-images.de / Global Look Press

То есть, с пустыми креслами:

www.imago-images.de / Global Look Press

А получилось так:

www.imago-images.de / Global Look Press

www.imago-images.de / Global Look Press

www.imago-images.de / Global Look Press

Стадион забит детьми. Приглядываемся: хм, не только ими.

www.imago-images.de / Global Look Press

Матч им достался классный, но под конец разочаровал. Во втором тайме румыны не забили пенальти (Пушкаш), чуть позже повели в счете (Митрицэ), но на последней минуте пропустили от Серлота, которому ассистировал полузащитник «Ростова» Норманн – 1:1. Теперь Румынии надо обыгрывать дома Швецию и попытаться не проиграть в Испании.

Все фото: Твиттер сборной Румынии
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