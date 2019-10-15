Гениальный ход Румынии: десятки тысяч детей на стадионе, который дисквалифицировали
В домашних матчах румын против Испании и Мальты УЕФА обнаружил скандирование расистских лозунгов и наказал сборную игрой без зрителей. Выпало это событие на матч против Норвегии.
Притом УЕФА не сразу, но разрешил привести на игру детей (до 14 лет), чем и воспользовалась румынская федерация футбола. Она реализовала билеты через академии и спортивные школы, так что на матче ожидалось целых 30 тысяч детей, причем в каждой из групп должен был быть один взрослый сопровождающий (один на десятерых детей).
Ситуация удивила даже главного тренера сборной Норвегии Ларса Лагербека, хоть он и сказал, что уважает решение УЕФА.
В общем, думали, что матч пройдет примерно так:
То есть, с пустыми креслами:
А получилось так:
Стадион забит детьми. Приглядываемся: хм, не только ими.
Матч им достался классный, но под конец разочаровал. Во втором тайме румыны не забили пенальти (Пушкаш), чуть позже повели в счете (Митрицэ), но на последней минуте пропустили от Серлота, которому ассистировал полузащитник «Ростова» Норманн – 1:1. Теперь Румынии надо обыгрывать дома Швецию и попытаться не проиграть в Испании.