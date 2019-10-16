Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций

• Англии хватит одного очка в матчах с Черногорией (дома) и Косово (в гостях), чтобы выйти напрямую.

• Победа Чехии дома над Косово выведет ее на Евро, в случае ничьей в последнем туре надо сыграть с Болгарией (г) не хуже чем Косово с Англией, при поражении шансы будут заметно ниже.

• Косово в случае неудачи попробует отобраться на Евро через плей-офф ЛН .

• Черногория точно не сыграет на Евро.

• Зато есть шанс у Болгарии – через ЛН, но это будет зависеть от результатов в других группах (если кто-то из тройки Норвегия-Сербия-Финляндия выйдет напрямую). Пока болгары напрямую в плей-офф Лиги наций не попадают.