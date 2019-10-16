Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
Завершены все октябрьские матчи квалификации к Евро-2020. Несколько финалистов уже известны, сузился круг команд, способных пробиться напрямую.
Зато некоторые сборные могут рассчитывать на выход через Лигу наций (далее – ЛН) – там предстоит сыграть полуфинал и финал, но далеко не все их участники известны.
Расклады по группам:
• Англии хватит одного очка в матчах с Черногорией (дома) и Косово (в гостях), чтобы выйти напрямую.
• Победа Чехии дома над Косово выведет ее на Евро, в случае ничьей в последнем туре надо сыграть с Болгарией (г) не хуже чем Косово с Англией, при поражении шансы будут заметно ниже.
• Косово в случае неудачи попробует отобраться на Евро через плей-офф ЛН.
• Черногория точно не сыграет на Евро.
• Зато есть шанс у Болгарии – через ЛН, но это будет зависеть от результатов в других группах (если кто-то из тройки Норвегия-Сербия-Финляндия выйдет напрямую). Пока болгары напрямую в плей-офф Лиги наций не попадают.
• Украина уже на Евро.
• Португалии играть с Литвой (д) и Люксембургом (г), Сербии – с Люксембургом (д) и Украиной (д). Несмотря на отрыв всего в одно очко шансы у португальцев гораздо выше. Но точно известно, что в случае неудачи и Португалия, и Сербия могут пробиться на Евро через ЛН.
• Люксембург здесь ни на что не претендует, зато теоретически может попасть в плей-офф ЛН, но только если напрямую выйдут Северная Македония или Косово.
• Литва спокойно доигрывает и никуда не попадает.
• Мало сомнений в том, что именно Германия и Голландия выйдут из этой группы.
• Северной Ирландии играть осталось как раз с голландцами (д) и немцами (г), причем даже две победы над ними ничего не гарантируют – придется считать разницу мячей в матчах между ними. В домашних победах Германии и Голландии над соответственно Белоруссией и Эстонией сомнений почти нет.
• Голландия, если что-то вдруг пойдет не так, может попасть на Евро через ЛН.
• Белоруссия ждет следующей весны – она точно сыграет в полуфинале ЛН, как победитель одной из ее групп.
• Эстония потеряла все шансы.
• Учитывая, что календарь у Швейцарии легкий, а Дания наверняка выиграет в следующем туре (чуть ниже об этом), Ирландии надо дома побеждать датчан в последнем туре.
• Швейцарии хватит двух побед (Грузия (д), Гибралтар (г)).
• Дании, что интересно, вообще хватит двух очков – дома с Гибралтаром, в гостях с Ирландией, даже при этом удастся опередить ирландцев. С другой стороны, победив Гибралтар (а это три очка), но проиграв ирландцам, вылетят именно датчане.
• При этом у Швейцарии и Дании есть право побороться за выход через ЛН.
• Грузия выиграла одну из групп ЛН и сыграет весной в полуфинале – шанс выйти на Евро пока есть.
• Гибралтар ни на что не претендует.
• Хорватии для выхода достаточно ничьей дома со словаками. Если проигрывают – появляется риск пролететь мимо Евро. Им придется считать расклады в последнем туре, где они не сыграют.
• Венгрии в гостях с Уэльсом можно набрать на одно очко меньше, чем Словакии в гостях с Хорватией и дома с Азербайджаном, но более понятными расклады будут после игры хорватов и словаков.
• Словакию точно выведут две победы. Может, хватит и одной, все зависит от игры валлийцев и венгров.
• Теоретически еще и Уэльс претендует на прямой выход, но точно нужно выигрывать у Азербайджана (г) и Венгрии (д) и болеть за Хорватию, чтобы она не проиграла Словакии.
• Могут ли все они попасть через ЛН – станет понятно в ноябре. Касается это, кстати, и Азербайджана тоже, но его шансы крайне малы.
• Испания вышла на Евро.
• Шведам достаточно в следующем туре выиграть в Румынии. Или набрать четыре очка – ничья с румынами и победа дома над Фарерами. Есть даже вариант, при котором и двух ничьих может хватить.
• Румынии надо побеждать Швецию дома, причем, чтобы по сумме двух встреч быть выше (на выезде проиграли 1:2), тогда можно сыграть вничью в гостях с Испанией и выйти независимо от итога матча Швеция – Фареры.
• У Норвегии шансы мизерные – надо: а) выигрывать два матча (Фареры (д), Мальта (г)); б) чтоб была ничья в игре Румыния – Швеция; в) чтобы шведы не выиграли у Фарер, а румыны – у испанцев.
• Притом Швеция и Норвегия имеют право сыграть в ЛН.
• Мальта и Фареры ни на что не претендуют.
• Польша официально вышла.
• Почти вышла и Австрия – ей хватит одного очка в двух матчах (Северная Македония (д), Латвия (г)). Если вдруг каким-то образом австрийцы станут третьими, то точно сыграют в ЛН.
• Македонцам нужны два поражения австрийцев и две своих победы (над ними и дома над Израилем).
• Словении слишком сложно, нужно: а) дважды выиграть (у Латвии (д) и Польши (г)); б) ждать, что Австрия дважды проиграет; в) ждать, что македонцы не обыграют израильтян. В ЛН Словения точно не сыграет.
• Израилю нужны две победы (Польша (д), Северная Македония (г)), два поражения Австрии и потеря очков словенцами в одном из матчей.
• Латвия – мимо всех шансов.
• Турции хватит ничьей с исландцами дома. Если проиграют, надо побеждать в гостях Андорру.
• Франции достаточно двух очков (Молдавия (д), Албания (г)). Или хоть все проиграть, если Исландия не победит в Турции.
• Отсюда видно, что у Исландии мизерные шансы на прямой выход даже при победах над Турцией (г) и Молдавией (г) – надо чтобы, например, турки потеряли очки еще и в Андорре.
• У Албании пока есть небольшой шанс попасть в полуфинал ЛН, но все будет известно в ноябре.
• Андорре и Молдавии говорим спасибо и прощаемся.
Ну очень приятная группа. И здесь все проще чем где-либо.
• Бельгия и Россия уже на Евро.
• Шотландия точно сыграет в плей-офф ЛН.
• Кипр, Казахстан и Сан-Марино потеряли все шансы.
• Италия уже на Евро.
• Финляндии хватит одного очка в двух матчах (Лихтенштейн (д), Греция (г)), если Босния не выиграет дважды (Италия (д), Лихтенштейн (г)) – по личным встречам боснийцы лучше. Победа над Лихтенштейном все решит в пользу финнов без оглядки на других.
• Боснии, соответственно, нужно выиграть дважды, и чтоб финны набрали максимум очко.
• Финляндия и Босния при этом имеют право сыграть в ЛН, если кто-то из них не выйдет напрямую.
• У Армении хуже. Прямой выход будет только при двух своих победах (Греция (д), Италия (г)) и двух поражениях финнов.
• Завалившая турнир Греция теоретически может попасть в плей-офф ЛН, но шансы на это крайне малы.
• Лихтенштейн ни на что не претендует.
Матчи оставшихся двух туров пройдут с 14 по 19 ноября. Жеребьевка Евро-2020 – 30 ноября.