Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
9Роман Яремчук Р. Яремчук
|Нап
|26
|8
|3
|1
|0
|0
|
22Николай Матвиенко Н. Матвиенко
|Защ
|26
|7
|0
|0
|1
|0
|
3Илья Забарный И. Забарный
|Защ
|19
|6
|0
|0
|1
|0
|
7Николай Шапаренко Н. Шапаренко
|Пол
|23
|5
|1
|1
|0
|0
|
8Руслан Малиновский Р. Малиновский
|Пол
|29
|5
|0
|0
|1
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|8
|5
|3
|0
|18:3
|18
|
2
|8
|2
|6
|0
|11:8
|12
|
3
|8
|3
|2
|3
|10:10
|11
|
4
|8
|1
|4
|3
|9:12
|7
|
5
|8
|0
|3
|5
|5:20
|3
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