Украина

Ukraine
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НСК «Олимпийский»
Тренер
Александр Петраков
А. Петраков
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
9
Роман Яремчук Р. Яремчук 		Нап 26 8 3 1 0 0
22
Николай Матвиенко Н. Матвиенко 		Защ 26 7 0 0 1 0
3
Илья Забарный И. Забарный 		Защ 19 6 0 0 1 0
7
Николай Шапаренко Н. Шапаренко 		Пол 23 5 1 1 0 0
8
Руслан Малиновский Р. Малиновский 		Пол 29 5 0 0 1 0
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Ближайшие матчи
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
Шотландия
-:-
Украина
Матч перенесен
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
Матч перенесен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
Шотландия
-
Украина
-
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
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Таблица

Группа D И В Н П Мячи Очки
1
Франция
8 5 3 0 18:3 18
2
Украина
8 2 6 0 11:8 12
3
Финляндия
8 3 2 3 10:10 11
4
Босния и Герцеговина
8 1 4 3 9:12 7
5
Казахстан
8 0 3 5 5:20 3
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Результаты
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 22:45
Босния и Герцеговина
0 : 2
Украина
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 22:45
10 тур
Босния и Герцеговина
0
Украина
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:30
Украина
1 : 1
Болгария
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:30
Ноябрь
Украина
1
Болгария
1
Товарищеские матчи. Сборные , Ноябрь
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
Украина
1 : 1
Босния и Герцеговина
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
8 тур
Украина
1
Босния и Герцеговина
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 19:00
Финляндия
1 : 2
Украина
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 19:00
7 тур
Финляндия
1
Украина
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
Чехия
1 : 1
Украина
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
Сентябрь
Чехия
1
Украина
1
Товарищеские матчи. Сборные , Сентябрь
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