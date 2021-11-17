ЧМ-2022
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Финляндия
Сборная Украины сыграет в стыковых матчах к ЧМ-2022 после победы над боснийцами
13 часов назад
В группе D завершился квалификационный турнир к ЧМ-2022. Финляндия принимала Францию, а Босния и Герцеговина – Украину. Франция уже вышла досрочно, а Босния потеряла шансы на плей-офф.
Финляндия опережала Украину на два очка, обе команды боролись за второе место.
Вот так закончились матчи:
По их итогам сборная Украины заняла второе место и теперь сыграет в стыковых матчах к ЧМ. Финляндия финишировала третьей, она пропустит чемпионат мира.
Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября.
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