ЧМ-2022
Украина
Финляндия
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#ЧМ-2022 #Украина #Финляндия

Сборная Украины сыграет в стыковых матчах к ЧМ-2022 после победы над боснийцами

13 часов назад

В группе D завершился квалификационный турнир к ЧМ-2022. Финляндия принимала Францию, а Босния и ГерцеговинаУкраину. Франция уже вышла досрочно, а Босния потеряла шансы на плей-офф. 

Финляндия опережала Украину на два очка, обе команды боролись за второе место.

Вот так закончились матчи:

Матч завершен
Финляндия
0:2
Матч завершен
Франция
Бензема 66
Бензема 67
Бензема 67
Мбаппе 76
Матч завершен
Босния и Герцеговина
0:2
Матч завершен
Украина
Зинченко 59
Зинченко 59
Довбик 79
Довбик 79

По их итогам сборная Украины заняла второе место и теперь сыграет в стыковых матчах к ЧМ. Финляндия финишировала третьей, она пропустит чемпионат мира.

Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября.

Таблица квалификации к ЧМ-2022

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