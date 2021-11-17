Сборная Украины сыграет в стыковых матчах к ЧМ-2022 после победы над боснийцами

В группе D завершился квалификационный турнир к ЧМ-2022. Финляндия принимала Францию, а Босния и Герцеговина – Украину. Франция уже вышла досрочно, а Босния потеряла шансы на плей-офф.

Финляндия опережала Украину на два очка, обе команды боролись за второе место.

Вот так закончились матчи: