Альваро Мората
ЧМ-2022
Испания
Швеция
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#Альваро Мората #ЧМ-2022 #Испания #Швеция

⭐️ Мората вывел Испанию на ЧМ и отпраздновал гол со звездой в руке. Это подарок от больного мальчика и символ благотворительного фонда

6 часов назад
Михаил Морозов

Твиттер сборной Испании

Сборная Испании выиграла у Швеции и вышла на чемпионат мира. Хватило бы и ничьей, но гол Альваро Мораты в конце игры закрепил успешный результат. Мората отреагировал на отскок после удара Ольмо и технично переиграл вратаря. 1:0 – победа Испании.

На видео не видно, как Мората отпраздновал гол со звездой в руках – это случилось чуть позже.

Звезду Морате подарил мальчик Мигель Анхель, который живет в Малаге и лечится от опухоли мозга. Он был в расположении сборной перед игрой против Швеции. В апреле прошлого года Луис Энрике узнал историю Мигеля Анхеля и пригласил его в команду, когда он покинет больницу.

Мальчик также подарил звезду вратарю Унаи Симону, а сам получил в подарок футболку Пабло Сарабии, в которой тот забил победный гол Греции несколькими днями ранее.

Мама Мигеля Анхеля рассказывала, что многие хотели пригласить ее сына, но пандемия наложила свои ограничения. И все-таки со своим любимым игроком – Серхио Рамосом – он пообщался через видеосвязь.

Волшебная палочка со звездой – символ фонда Pequeno Deseo, с ней многие фотографируются. Цель фонда – воплотить в жизнь мечты детей с хроническими заболеваниями. Основная цель – помочь им почувствовать себя лучше эмоционально.

Так празднование Мораты привлекло внимание всего мира.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Поздние голы Мораты в 2021-м – уже привычное событие. На Евро-2020 он забил победный мяч хорватам в овертайме, позже сравнял счет с Италией в конце. Теперь – утвердил выход на ЧМ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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