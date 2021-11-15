⭐️ Мората вывел Испанию на ЧМ и отпраздновал гол со звездой в руке. Это подарок от больного мальчика и символ благотворительного фонда

Звезду Морате подарил мальчик Мигель Анхель, который живет в Малаге и лечится от опухоли мозга. Он был в расположении сборной перед игрой против Швеции. В апреле прошлого года Луис Энрике узнал историю Мигеля Анхеля и пригласил его в команду, когда он покинет больницу.

Мальчик также подарил звезду вратарю Унаи Симону, а сам получил в подарок футболку Пабло Сарабии, в которой тот забил победный гол Греции несколькими днями ранее.