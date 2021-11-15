⭐️ Мората вывел Испанию на ЧМ и отпраздновал гол со звездой в руке. Это подарок от больного мальчика и символ благотворительного фонда
Сборная Испании выиграла у Швеции и вышла на чемпионат мира. Хватило бы и ничьей, но гол Альваро Мораты в конце игры закрепил успешный результат. Мората отреагировал на отскок после удара Ольмо и технично переиграл вратаря. 1:0 – победа Испании.
На видео не видно, как Мората отпраздновал гол со звездой в руках – это случилось чуть позже.
Звезду Морате подарил мальчик Мигель Анхель, который живет в Малаге и лечится от опухоли мозга. Он был в расположении сборной перед игрой против Швеции. В апреле прошлого года Луис Энрике узнал историю Мигеля Анхеля и пригласил его в команду, когда он покинет больницу.
Мальчик также подарил звезду вратарю Унаи Симону, а сам получил в подарок футболку Пабло Сарабии, в которой тот забил победный гол Греции несколькими днями ранее.
Мама Мигеля Анхеля рассказывала, что многие хотели пригласить ее сына, но пандемия наложила свои ограничения. И все-таки со своим любимым игроком – Серхио Рамосом – он пообщался через видеосвязь.
Волшебная палочка со звездой – символ фонда Pequeno Deseo, с ней многие фотографируются. Цель фонда – воплотить в жизнь мечты детей с хроническими заболеваниями. Основная цель – помочь им почувствовать себя лучше эмоционально.
Так празднование Мораты привлекло внимание всего мира.
Поздние голы Мораты в 2021-м – уже привычное событие. На Евро-2020 он забил победный мяч хорватам в овертайме, позже сравнял счет с Италией в конце. Теперь – утвердил выход на ЧМ.