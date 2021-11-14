Россия
Лига наций
ЧМ-2022
Хорватия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #ЧМ-2022 #Хорватия #Лига наций

Россия стабильно проигрывает ключевые матчи в конце года. Поражение от Хорватии – третье подряд в важных играх

вчера, 20:37
Александр Плеханов

Официальный сайт РФС

Россия проиграла Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022. Это поражение оставило сборную на втором месте в отборочной группе. Теперь она попадает в стыковой мини-турнир, где надо пройти еще две сильные команды. Подробные расклады на стыковые игры мы разбирали в отдельном материале. Они состоятся в марте 2022 года.

Матч с Хорватией был для России последним в 2021 году. Это единственное поражение под руководством Валерия Карпина. До него Карпин выдал лучшее начало тренерской карьеры в сборной России – пять побед за шесть матчей. При нем же у России была ничья с Хорватией в сентябре, но в итоге сборная отстала от нее на одно очко.

Исторически второе место – это уже привычный результат:

Как складывались для России последние матчи в году. Берем статистику за десять лет:

✖️ 2021. Отбор на ЧМ-2022. Хорватия – 0:1. Могли сразу попасть на ЧМ-2022.

✖️ 2020. Лига наций. Сербия – 0:5. Могли победить в группе Лиги наций.

✔️ 2019. Отбор на Евро. Сан-Марино – 5:0. Разгром ничего не решал.

✖️ 2018. Лига наций. Швеция – 0:2. Могли победить в группе Лиги наций.

2017. Товарищеский матч. Испания – 3:3. Там был гол Смолова с паса Кокорина.

✔️ 2016. Товарищеский матч. Румыния – 1:0. Оздоев забил в добавленное время.

✖️ 2015. Товарищеский матч. Хорватия – 1:3. Смолов и Ионов играли и создали гол.

✔️ 2014. Товарищеский матч. Венгрия – 2:1. Ретро-голы Игнашевича и Кержакова.

✔️ 2013. Товарищеский матч. Южная Корея – 2:1. Очередной матч с голом Смолова.

2012. Товарищеский матч. США – 2:2. Россия упустила победу на 93-й минуте.

Официальный сайт РФС

Итог: Россия проиграла три важных матча подряд. Поражения в Лиге наций испортили статистику внутри этого турнира. Матч с Хорватией в отборе к ЧМ-2022 – вообще главное поражение в последних играх года. Разгром Сан-Марино не решал расклады по отбору на Евро, потому что до этого Россия проиграла Бельгии. Все групповые расклады там уже были ясны.

Серьезным поражением для России стала игра против Сербии. Ключевым там был не только результат. Именно после матча с Сербией у сборной России пошла смена вратарей в 2021 году. Гильерме в сборную не вызывался – на его месте заиграл Шунина. Уже во время Евро-2020 на месте Шунина возник Сафонов. Гильерме вернулся в состав только при Карпине.

Ранее в календаре матчей сборных было много товарищеских игр – позже именно на их место частично добавилась Лига наций. Напоминаем регламент ЧМ-2018: Россия попадала туда на правах страны-хозяйки. Поэтому она готовилась к турниру через товарищеские игры с соперниками уровня Испании. Альтернативы этим матчам у той сборной не было.

Важные показатели по заключительному матчу в 2021 году:

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там
Героический Сафонов против Хорватии: извалялся в мокрой грязи, выдержал 5 ударов в створ и даже сделал единственную обводку сборной за тайм
Карпин точно останется в сборной? Его контракт закончился, но должен продлиться под стыковые матчи весной
Дождище – главная тема матча России и Хорватии: брызги, грязь и застревающий в лужах мяч
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#ЧМ-2022
#Хорватия
#Лига наций