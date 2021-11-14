Россия стабильно проигрывает ключевые матчи в конце года. Поражение от Хорватии – третье подряд в важных играх

Итог: Россия проиграла три важных матча подряд. Поражения в Лиге наций испортили статистику внутри этого турнира. Матч с Хорватией в отборе к ЧМ-2022 – вообще главное поражение в последних играх года. Разгром Сан-Марино не решал расклады по отбору на Евро, потому что до этого Россия проиграла Бельгии. Все групповые расклады там уже были ясны.

Серьезным поражением для России стала игра против Сербии. Ключевым там был не только результат. Именно после матча с Сербией у сборной России пошла смена вратарей в 2021 году. Гильерме в сборную не вызывался – на его месте заиграл Шунина. Уже во время Евро-2020 на месте Шунина возник Сафонов. Гильерме вернулся в состав только при Карпине.

Ранее в календаре матчей сборных было много товарищеских игр – позже именно на их место частично добавилась Лига наций. Напоминаем регламент ЧМ-2018: Россия попадала туда на правах страны-хозяйки. Поэтому она готовилась к турниру через товарищеские игры с соперниками уровня Испании. Альтернативы этим матчам у той сборной не было.

Важные показатели по заключительному матчу в 2021 году: