Россия стабильно проигрывает ключевые матчи в конце года. Поражение от Хорватии – третье подряд в важных играх
Россия проиграла Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022. Это поражение оставило сборную на втором месте в отборочной группе. Теперь она попадает в стыковой мини-турнир, где надо пройти еще две сильные команды. Подробные расклады на стыковые игры мы разбирали в отдельном материале. Они состоятся в марте 2022 года.
Матч с Хорватией был для России последним в 2021 году. Это единственное поражение под руководством Валерия Карпина. До него Карпин выдал лучшее начало тренерской карьеры в сборной России – пять побед за шесть матчей. При нем же у России была ничья с Хорватией в сентябре, но в итоге сборная отстала от нее на одно очко.
Исторически второе место – это уже привычный результат:
Как складывались для России последние матчи в году. Берем статистику за десять лет:
✖️ 2021. Отбор на ЧМ-2022. Хорватия – 0:1. Могли сразу попасть на ЧМ-2022.
✖️ 2020. Лига наций. Сербия – 0:5. Могли победить в группе Лиги наций.
✔️ 2019. Отбор на Евро. Сан-Марино – 5:0. Разгром ничего не решал.
✖️ 2018. Лига наций. Швеция – 0:2. Могли победить в группе Лиги наций.
➖ 2017. Товарищеский матч. Испания – 3:3. Там был гол Смолова с паса Кокорина.
✔️ 2016. Товарищеский матч. Румыния – 1:0. Оздоев забил в добавленное время.
✖️ 2015. Товарищеский матч. Хорватия – 1:3. Смолов и Ионов играли и создали гол.
✔️ 2014. Товарищеский матч. Венгрия – 2:1. Ретро-голы Игнашевича и Кержакова.
✔️ 2013. Товарищеский матч. Южная Корея – 2:1. Очередной матч с голом Смолова.
➖ 2012. Товарищеский матч. США – 2:2. Россия упустила победу на 93-й минуте.
Итог: Россия проиграла три важных матча подряд. Поражения в Лиге наций испортили статистику внутри этого турнира. Матч с Хорватией в отборе к ЧМ-2022 – вообще главное поражение в последних играх года. Разгром Сан-Марино не решал расклады по отбору на Евро, потому что до этого Россия проиграла Бельгии. Все групповые расклады там уже были ясны.
Серьезным поражением для России стала игра против Сербии. Ключевым там был не только результат. Именно после матча с Сербией у сборной России пошла смена вратарей в 2021 году. Гильерме в сборную не вызывался – на его месте заиграл Шунина. Уже во время Евро-2020 на месте Шунина возник Сафонов. Гильерме вернулся в состав только при Карпине.
Ранее в календаре матчей сборных было много товарищеских игр – позже именно на их место частично добавилась Лига наций. Напоминаем регламент ЧМ-2018: Россия попадала туда на правах страны-хозяйки. Поэтому она готовилась к турниру через товарищеские игры с соперниками уровня Испании. Альтернативы этим матчам у той сборной не было.
Важные показатели по заключительному матчу в 2021 году:
- Россия ни разу не пробила в створ в матче против Хорватии. Такого не было четыре года
- Смолов и Головин пропустят первый стыковой матч к ЧМ-2022 из-за перебора желтых карточек
- Россия прервала пятиматчевую серию из побед. Поражение от Хорватии – первое при Карпине
- Хорватия впервые победила Россию в официальном матче. До этого были четыре ничьих