Россия
ЧМ-2022
Хорватия
Хорватия впервые победила Россию в официальном матче. До этого были четыре ничьих
вчера, 19:08
Россия и Хорватия провели матч последнего тура отбора к ЧМ-2022. Россия заняла второе место и сыграет в стыках, Хорватия квалифицировалась на ЧМ.
Это пятый официальный матч между командами. Четыре прошлых игры завершились вничью, три из них – со счетом 0:0.
Единственная победа Хорватии над Россией была в товарищеском матче, который прошел в 2015 году и завершился со счетом 3:1.
На ЧМ-2018 Россия и Хорватия завершили игру со счетом 2:2 после дополнительного времени. По пенальти победили хорваты.
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