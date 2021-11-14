Хорватия впервые победила Россию в официальном матче. До этого были четыре ничьих

Россия и Хорватия провели матч последнего тура отбора к ЧМ-2022. Россия заняла второе место и сыграет в стыках, Хорватия квалифицировалась на ЧМ.

Это пятый официальный матч между командами. Четыре прошлых игры завершились вничью, три из них – со счетом 0:0.

Единственная победа Хорватии над Россией была в товарищеском матче, который прошел в 2015 году и завершился со счетом 3:1.

На ЧМ-2018 Россия и Хорватия завершили игру со счетом 2:2 после дополнительного времени. По пенальти победили хорваты.

Россия прервала пятиматчевую серию из побед. Поражение от Хорватии – первое при Карпине