Что означают шашечки Хорватии – главный символ страны, который вообще везде: на форме спортсменов, на монетах и даже на коровах

Узор на гербе Хорватии отсылает к легенде о короле, который выиграл свободу в шахматной партии. Другие версии – племена и иранцы

Красно-белая шаховница – так называется основная расцветка на гербе Хорватии. Он расположен и в самом центре хорватского флага. Шаховница представляет собой красно-белое поле на большом щите – оно похоже на шахматное или шашечное. Там же есть корона с пятью звеньями – уже в другой расцветке. Она выполнена в исторических цветах Хорватии и разных республик.

Шаховницей в геральдике называется чередование квадратов разных цветов. Еще это называется шашечной структурой – или просто шашечками. Легенды о появлении хорватской шаховницы связаны с королями. История ее создания вообще отсылает к Х веку. Самую популярную теорию ее появления рассказал сайт Chessify – она завязана на шахматах.

Король Стефан Држислав бился с венецианцами за земли Далмации – тогда они были районом Хорватии. Држислав попал в плен, где лидер венецианцев предложил ему шахматный поединок из трех партий. Држислав победил, забрал себе эти земли и получил свободу. Когда он вернулся, то сделал шахматную доску в красно-белой расцветке гербом в честь своей победы.