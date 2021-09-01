Что означают шашечки Хорватии – главный символ страны, который вообще везде: на форме спортсменов, на монетах и даже на коровах
Узор на гербе Хорватии отсылает к легенде о короле, который выиграл свободу в шахматной партии. Другие версии – племена и иранцы
Красно-белая шаховница – так называется основная расцветка на гербе Хорватии. Он расположен и в самом центре хорватского флага. Шаховница представляет собой красно-белое поле на большом щите – оно похоже на шахматное или шашечное. Там же есть корона с пятью звеньями – уже в другой расцветке. Она выполнена в исторических цветах Хорватии и разных республик.
Шаховницей в геральдике называется чередование квадратов разных цветов. Еще это называется шашечной структурой – или просто шашечками. Легенды о появлении хорватской шаховницы связаны с королями. История ее создания вообще отсылает к Х веку. Самую популярную теорию ее появления рассказал сайт Chessify – она завязана на шахматах.
Король Стефан Држислав бился с венецианцами за земли Далмации – тогда они были районом Хорватии. Држислав попал в плен, где лидер венецианцев предложил ему шахматный поединок из трех партий. Држислав победил, забрал себе эти земли и получил свободу. Когда он вернулся, то сделал шахматную доску в красно-белой расцветке гербом в честь своей победы.
Эта теория никак не доказана, но мелькает во всех описаниях узора. Другая версия: красный и белый цвета символизируют два хорватских племени. Еще одна теория появления хорватской шаховницы связана с Ираном. Якобы хорваты – потомки правителя Бозоргмехра. Он был шахматным мастером и государственным деятелем, когда в Иране правили Сасаниды.
Самим хорватам не нравится, когда герб сравнивается с шахматной доской. Их легенда о короле Држиславе вообще появилась в XIX веке, поэтому и считается выдумкой. Самое раннее подтвержденное изображение герба Хорватии относится к 1495 году. Сейчас все углы шаховницы выполнены в красном цвете. С 1941 по 1945 годы в гербе был акцент на белом – теперь это считается отсылкой к фашизму.
В то время во главе Хорватии стояли усташи, которые и продвигали измененный герб. Это фашистская организация, которую основал Анте Павелич. За упоминание приветствия усташей однажды пострадал футболист Шимунич – ФИФА дисквалифицировала его на 10 матчей. Исторически шаховница начиналась с красного цвета – и никакого плохого смысла не несла.
Сейчас шашечный узор – главный символ Хорватии. Он используется вообще везде
Хорватия получила независимость в конце 1991 года. Уже тогда страна выбирала символ, который определит ее историю. И остановилась на привычном шашечном узоре – для государства, спорта и любой символики. Руководство страны одобрило проект художника-авангардиста Мирослава Шутея. Так шашечный узор появился в символах по всей Хорватии.
Вкусы не меняются даже спустя десятилетия. 2021 году в Хорватии проходило голосование о том, какими будут новые монеты в стране. Сошлись на том, что шашечная (или шахматная) структура станет основой для всех монет. Отличаться они будут по номиналу – для каждого придуман отдельный рисунок. Например, монета номиналом в два евро отобразит географическую карту Хорватии.
Сайт CroatiaWeek сделал подборку шашечной одежды. Выпускаются даже специальные купальники и платья. Еще хорваты придумали солнцезащитные очки в цветах герба и банданы – их вообще можно носить на шее или на голове. Startas CRO производит обувь в цветах хорватского флага с похожей структурой. Модели называются CRO и CROATIA – их обожают фанаты.
А так в стране протестуют фермеры. Требуют справедливые цены на молоко:
Хорватия продвигает шашечки через футбол: в форме, эмблемах и даже на головах
Перед стартом Евро-2020 УЕФА рассказывал о прозвищах сборных. У Хорватии два – «пламенные» и «шашечные». Первое связано с хорватским писателем Йосипом Прудеусом, который еще в 1996 году назвал хорватских игроков огненными в футбольном гимне. Второе прозвище – отсылка к традиционной хорватской форме.
Сборная использует традиционные цвета на домашнем комплекте:
Гостевая форма меняется, хотя квадратики остаются даже на ней. Так было на Евро-2020:
В 1998 году независимая Хорватия дебютировала на чемпионате мира. Там она сразу взяла бронзовые медали, а BBC во время турнира выпустил материал о фанатах. Балканцам не нравились болельщики с национальными символами. К ним еще не привыкли – правозащитники тогда находили в шашечках признаки экстремизма и фашизма (забывали историю).
Сейчас трибуны на матчах сборной Хорватии постоянно окрашены в красно-белые цвета. Шашечная раскладка есть на фанатских флагах, формах и шапочках для водного поло. Это еще одна необычная фанатская традиция, которая связана с Ведраном Чорлукой. Он играл в такой шапочке на Евро-2016 – и впечатлил болельщиков Хорватии.
Символ с шашечками важен и для современных игроков. Особенно сильно им проникся Иван Перишич. В 2016-м он специально ходил к парикмахеру, чтобы выбрить и покрасить этот узор на голове. Он показал его в день матча Евро-2016 против Португалии, а сделал сразу после победы над Испанией. Не помогло – хорваты проиграли португальцам и вылетели из турнира.
Шашечки есть не только у сборной Хорватии. В сезоне-2019/20 «Барселона» подготовила комплект формы в похожем стиле. Nike тогда объяснял, что дизайн вдохновлен решетчатым планом города. Твиттер сборной Хорватии воспользовался возможностью для троллинга: «Хорошая попытка, «Барселона», но наши красно-белые шашечки тебе не победить».
Во всех соцсетях хорватской федерации футбола мелькает эмблема с красно-белыми шашечками. Загребское «Динамо» пошло дальше остальных клубов – оно тоже использует такой узор прямо на логотипе. Особенно показательно он смотрелся на праздничных футболках в 2007-м – тогда эмблема выглядела крупнее и располагалась на груди.