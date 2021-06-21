🇩🇰 Флаг Дании – старейший в мире. Зачем историки учат, что он упал с неба? И почему такой же крест на флагах всей Скандинавии?

Как появился флаг? Вместо факта историки предлагают легенду: упал от богов во время страшной битвы

У появления флага Дании есть предание, которое рассказано в 1520 году местными летописцами. Это легенда, а не серьезный исторический факт. Но история о флаге Дании всегда опирается на это событие.

В 1219 году войска датского короля Вольдемара II отправились в крестовый поход на территорию современного Таллинна. Местные язычники эсты сопротивлялись и однажды внезапно напали на датское войско. Некоторые отряды стали отступать, епископы поднялись на холм и попросили божественной помощи. И тут с неба упало красное полотно с белым крестом. Датские солдаты взбодрились и победили.

Во время Второй мировой войны нацистская пропаганда тоже использовала этот образ. На агитационном плакате во время битвы к солдатам с небес падал флаг Дании.

В наши дни в Таллинн каждый год приезжают датские туристы и отмечают день флага в парке «Сад датского короля». Во время праздника человек в рыцарских доспехах указывает место, куда во время сражения упал флаг, который называют Даннеброгом. Вокруг этого слова тоже споры, но официальный сайт Дании пишет, что лучший его перевод – «ткань Дании».