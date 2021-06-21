🇩🇰 Флаг Дании – старейший в мире. Зачем историки учат, что он упал с неба? И почему такой же крест на флагах всей Скандинавии?
Как появился флаг? Вместо факта историки предлагают легенду: упал от богов во время страшной битвы
У появления флага Дании есть предание, которое рассказано в 1520 году местными летописцами. Это легенда, а не серьезный исторический факт. Но история о флаге Дании всегда опирается на это событие.
В 1219 году войска датского короля Вольдемара II отправились в крестовый поход на территорию современного Таллинна. Местные язычники эсты сопротивлялись и однажды внезапно напали на датское войско. Некоторые отряды стали отступать, епископы поднялись на холм и попросили божественной помощи. И тут с неба упало красное полотно с белым крестом. Датские солдаты взбодрились и победили.
Во время Второй мировой войны нацистская пропаганда тоже использовала этот образ. На агитационном плакате во время битвы к солдатам с небес падал флаг Дании.
В наши дни в Таллинн каждый год приезжают датские туристы и отмечают день флага в парке «Сад датского короля». Во время праздника человек в рыцарских доспехах указывает место, куда во время сражения упал флаг, который называют Даннеброгом. Вокруг этого слова тоже споры, но официальный сайт Дании пишет, что лучший его перевод – «ткань Дании».
Историки по-разному интерпретируют легенду о флаге. Например, есть версия, что эсты напали на шатер епископа, рядом с которым был водружен флаг (эта версия говорит о том, что это был не первый поход на эстонскую землю). Но единой научной интерпретации о появлении флага Дании нет. Известно только, что в XII-XIV веках похожий на датский флаг использовала Священная Римская империя, но только в военных походах.
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Датский историк Торбен Нильсен говорит: волшебная легенда только помогают ей звучать убедительнее: «Мифологические и религиозные элементы делают легенду лучше. Когда родители рассказывают ее детям, то они становятся частью традиции. Это восхищает и успокаивает».
Датская легенда повлияла на фольклор соседних народов. В шведской истории есть похожий миф: войско во время тяжелого сражения увидело на голубом небе золотой крест – так появился флаг Швеции. Похожую историю приписывают и королю Вольдемару. Как будто он увидел белый крест на красном закатном небе.
Дания разрешает сжигать свой флаг и запрещает сжигать чужой
В следующие шесть веков датский флаг оставался символом армии (он немного менялся только в пропорциях и расположении креста). Но в 30-х годах XIX века он вдруг стал популярен в народе, а поэты писали о нем стихи. Государство на время запретило использовать флаг не в военных целях, но через 20 лет отменило циркуляр, когда солдаты возвращались с войны против немцев, и люди нарушали закон, встречая солдат с флагами.
Сейчас его можно даже сжигать. Это особенность закона Дании: свой флаг сжигать можно (и делать с ним вообще что угодно), а вот чужой нет. Такие же законы есть в Норвегии и Швеции.
Флаг Дании влиял на флаги других государств. Например, его долгое время использовала Норвегия, но отказалась, выбрав французские цвета, чтобы подчеркнуть независимость от Дании. Исландия тоже сохранила скандинавский крест, когда в ХХ веке получила от Дании независимость и право выбора своего флага. Есть версия, что и Швеция сделала свой флаг по подобию датского, а уже потом дала этот шаблон финнам.