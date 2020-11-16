Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
Петухами французов зовут из-за латинского слова. Не всем сначала это нравится
Галлы – это предки современных французов из кельтской группы народов. У них было собственное государство (включало территории современных Франции, Бельгии, частично Италии и Германии), которое помогало Карфагену Ганнибала воевать с Римской империей.
К концу III века Рим поглотил Галлию, но привычка называть французов галлами осталась. Происхождение этого слова – загадка. Возможно, оно образовано от греческого «молока» (намек на цвет кожи) или от немецкого «чужестранца».
В эпоху Возрождения латинское слово gallus («петух») стало ассоциироваться с французами. Хотя галлы своим животным вообще считали коня. Хотя есть такая историческая байка: вождь галлов Верцингеториг отправил Цезарю петуха, чтобы показать пыл и ярость воинов. Но Цезарь не ответил и просто сварил его в вине.
В Средние века французы забывают о петухе. Церковь считает эту птицу развратным символом – петух ведь постоянно меняет куриц. А другие народы троллят французов тем, что петух топчется в дерьме и вообще птица довольно смешная. Репутацию ему подправляет Папа Римский Лев IV. Одну из звонниц он увенчал петухом и объяснил это тем, что петух утром кричит о наступлении света. А это есть божественный свет Христа, который не дает дьяволу прийти на землю.
Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
Наполеон был против петуха. Но революционеры сделали его символом гордости, галантности и сопротивления
Петух становится популярным после французской революции. Государственные советники предлагают Наполеону сделать его символом страны, но он отмахивается: «У петуха нет силы, он не может быть образом такой империи, как Франция». Еще до Наполеона французские короли изображали петуха на дворцах и в печатях, но он был скорее второстепенным символом. Орел и цветок лилии считались в элите более важными.
Но во время революции петух становится народным символом. Это животное, которое рассказывает, что начинается длинный и тяжелый день. А еще петух – очень бдительная птица (поэтому он одно время был изображен на гербе полиции), которая просыпается при малейшем шорохе. Воодушевленные переменами крестьяне ассоциируют себя с ним. И называют петухами еще и тех, кто доносит на людей, которые во время гражданской войны выступают против революции.
Еще петух для французов – это символ галантности. Орнитологи говорят, что если петух найдет вкусную еду, то начнет танцевать и зазывать кур. Сам он ест находку в редких случаях и пытается угодить самкам.
А «кукареку!» (по-французски звучит как «кокорико») французы кричат, если хотят эмоционально показать гордость за страну. С таким заголовком, например, выходили французские газеты, когда в 2019-м хозяйка петуха Мориса с западного побережья Франции судилась с отдыхающими рядом соседями, которые приезжали туда, как на дачу. Они были недовольны, что ее петух очень рано всех будит. Но городской суд встал на сторону Мориса. Главный аргумент – петух живет в сельской местности, а значит – все естественно и нормально.
Одна из газет вышла с заголовком «Просыпайтесь, засранцы!»
Петух – это о патриотизме. А талисманом ЧМ-1998 зовут как раз тех, кто слишком увлекается любовью к родине, а не футболом
В XIX веке Наполеон III прислушивается к мнению народа. В 1830 году он приказывает изображать петуха везде: на штурвалах кораблей, пуговицах солдат Национальной гвардии, золотых монетах. Еще золотой петух до сих пор украшает вход в парк Елисейского дворца.
В 1870-м начинается франко-прусская война. И тогда общим местом стали карикатуры о том, как французский петух побеждает прусского орла. Особенно часто этот сюжет появлялся в газетах времен Первой мировой.
Примерно тогда же петух как символ патриотизма и духоподъемности проникает и в спорт. Петух появляется на гербе футбольной, регбийной и других спортивных ассоциаций. В футбол с петухом у сердца французы играют с 1909 года, когда за организацию международных матчах берется новая организация CFI – так она хочет выделиться на фоне других сборных.
К концу века все знают, что петух – символ Франции. Фанаты рисуют его на лице, приносят мягкие игрушки, а зритель Клеман д’Антибе становится звездой благодаря живому петуху. Во время ЧМ-1998 операторы постоянно показывают, как он сидит на трибуне с ним. В 2018-м на ЧМ в России д’Антибе получил в подарок петуха – своего ему нельзя проносить на трибуны. Но этот запрет появился и на французских стадионах.
И вы точно знаете, что талисманом ЧМ-1998 был петух Футикс. В разных голосованиях он занимает первые места среди всех талисманов.
Но сами французы сегодня зовут футиксами тех зрителей, которые не разбираются в футболе и начинают следить за игрой, когда сборная стабильно выигрывает.