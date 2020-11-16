Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция

Наполеон был против петуха. Но революционеры сделали его символом гордости, галантности и сопротивления

Петух становится популярным после французской революции. Государственные советники предлагают Наполеону сделать его символом страны, но он отмахивается: «У петуха нет силы, он не может быть образом такой империи, как Франция». Еще до Наполеона французские короли изображали петуха на дворцах и в печатях, но он был скорее второстепенным символом. Орел и цветок лилии считались в элите более важными.

Но во время революции петух становится народным символом. Это животное, которое рассказывает, что начинается длинный и тяжелый день. А еще петух – очень бдительная птица (поэтому он одно время был изображен на гербе полиции), которая просыпается при малейшем шорохе. Воодушевленные переменами крестьяне ассоциируют себя с ним. И называют петухами еще и тех, кто доносит на людей, которые во время гражданской войны выступают против революции.

Еще петух для французов – это символ галантности. Орнитологи говорят, что если петух найдет вкусную еду, то начнет танцевать и зазывать кур. Сам он ест находку в редких случаях и пытается угодить самкам.

А «кукареку!» (по-французски звучит как «кокорико») французы кричат, если хотят эмоционально показать гордость за страну. С таким заголовком, например, выходили французские газеты, когда в 2019-м хозяйка петуха Мориса с западного побережья Франции судилась с отдыхающими рядом соседями, которые приезжали туда, как на дачу. Они были недовольны, что ее петух очень рано всех будит. Но городской суд встал на сторону Мориса. Главный аргумент – петух живет в сельской местности, а значит – все естественно и нормально.

Одна из газет вышла с заголовком «Просыпайтесь, засранцы!»