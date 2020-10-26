Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
Главная легенда: трилистник помог Святому Патрику рассказать ирландцам о Троице
Общепринятая версия такая. Святой Патрик (он в V веке обратил больше ста тысяч ирландцев в христианство) объяснял кельтам концепцию отца, сына и святого духа. Для удобства он использовал трилистник. В записях святого историки такого факта не нашли, и вообще эта легенда появилась только в конце XVII века. Но она так понравилась ирландцам, что они этой историей стали объяснять, почему трилистник так важен в их стране.
Есть еще один аргумент за эту версию. До христианства ирландские язычники верили в два тройных божества. И Святой Патрик воспользовался этим, пытаясь показать, что Святая Троица – это нечто им близкое. Историки все еще спорят, но образ Святого Патрика с веточкой трилистника стал каноничным.
Кстати, не стоит путать трилистник с четырехлистным клевером. Он по западной традиции приносит любовь, веру, надежду и удачу. Но это не символ Ирландии.
Трилистник был символом варварства ирландцев. Но стал символом сопротивления против Англии
Еще одна путаница возникла, когда с XVI века про ирландцев пошла легенда, что они даже едят трилистник. Но английский ученый Эдмунд Кэмпион просто спутал два похожих слова. На самом деле ирландцы ели древесный щавель, но с подачи Кэмпиона в литературе того времени сложилось мнение, что ирландцы – дикий и странный народ, который питается клевером.
Еще один английский писатель Эдмунд Спенсер писал об ирландцах, которые после войны против английской власти переживали голод: «Они словно призраки выходили из своих землянок и шли есть трилистники, как будто это пир». Ирландская культура многими в Англии воспринималась как варварская, и тот же Спенсер известен работой «Взгляд на современное состояние Ирландии», где он предлагал искоренить ирландскую культуру и традиции.
Примерно с XVII века бедные ирландцы придумали, как выглядеть ярче – они приходили в церковь, украшая одежду трилистником. К тому моменту он уже изображался на монетах. А еще через век ирландский ботаник и священник Калеб Трелкельд фиксирует, что «на 17-й день марта (в день Святого Патрика) все носят в шляпах трилистник, много пьют и поддаются разврату».
Примерно тогда же зеленый цвет и трилистник стали символами сопротивления. Ирландия долго и с переменным успехом боролась за независимость, входила одно время в состав Соединенного королевства (именно тогда на гербе Ирландии впервые появился трилистник), но с 1949 года наконец-то обрела полную свободу. И регистрирует трилистник как символ страны и торговую марку. Он в Ирландии на любых логотипах: от объединения фермеров до ассоциации доноров почек.
День Святого Патрика – американский праздник. Трилистник используют в спорте не только ирландцы, но даже киприоты и греки
Но трилистник не остался только в Ирландии. Например, в США и Канаду еще с XVIII века поехали ирландские эмигранты. Даже на гербе Монреаля есть трилистник. Они там растут не везде, но это не мешает проводить парады на День Святого Патрика. Сотни людей одевались в зеленое и ходили по городу с трилистниками из бумаги. Скоро 17 марта потерял чисто ирландскую сущность и стал общемировым праздником.
Например, «Макдональдс» продает на День Святого Патрика Shamrock Shake – молочный коктейль со вкусом мяты. И даже к этому десерту в американской поп-культуре десятки отсылок. В «Симпсонах» герои спорят: это просто зеленый коктейль или он действительно имеет мятный вкус.
В спорте у многих команд есть трилистник на логотипе.
☘️ «Шемрок Роверс» – тут команда даже названа в его честь. Shamrock – это трилистник, который изображен еще на эмблемах федераций регби, футбола и других видов спорта.
☘️ Одно время его использовал шотландский «Селтик». Но клуб, который основали ирландские эмигранты, по неизвестной причине сменил трилистник на четырехлистный клевер.
☘️ Греческий «Панатинаикос», кипрская «Омония», датский «Виборг». Но у этих команд не было связей с ирландцами.
☘️ Баскетбольный «Бостон Селтикс». На его эмблеме есть еще одна отсылка к ирландской культуре – лепрекон, который исполняет желания и изображен в рубашке с трилистниками. Это сделано из-за уважения диаспоры Бостона – города, где впервые в США прошел парад в честь 17 марта.
А Шакил О’Нил, когда переходил в «Бостон», называл себя «большим трилистником».