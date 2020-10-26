Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство

Кстати, не стоит путать трилистник с четырехлистным клевером. Он по западной традиции приносит любовь, веру, надежду и удачу. Но это не символ Ирландии.

Трилистник был символом варварства ирландцев. Но стал символом сопротивления против Англии

Еще одна путаница возникла, когда с XVI века про ирландцев пошла легенда, что они даже едят трилистник. Но английский ученый Эдмунд Кэмпион просто спутал два похожих слова. На самом деле ирландцы ели древесный щавель, но с подачи Кэмпиона в литературе того времени сложилось мнение, что ирландцы – дикий и странный народ, который питается клевером.

Еще один английский писатель Эдмунд Спенсер писал об ирландцах, которые после войны против английской власти переживали голод: «Они словно призраки выходили из своих землянок и шли есть трилистники, как будто это пир». Ирландская культура многими в Англии воспринималась как варварская, и тот же Спенсер известен работой «Взгляд на современное состояние Ирландии», где он предлагал искоренить ирландскую культуру и традиции.

Примерно с XVII века бедные ирландцы придумали, как выглядеть ярче – они приходили в церковь, украшая одежду трилистником. К тому моменту он уже изображался на монетах. А еще через век ирландский ботаник и священник Калеб Трелкельд фиксирует, что «на 17-й день марта (в день Святого Патрика) все носят в шляпах трилистник, много пьют и поддаются разврату».