Бостон Селтикс

Дата основания
1946 г.
Достижения
17-кратный чемпион НБА
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«Голден Стэйт» – чемпион НБА. Это четвертая победа клуба за восемь последних сезонов
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«Новый Орлеан» отыграл 24 очка против «Бостона» и совершил крупнейший камбэк в своей истории
#НБА
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«Торонто» набрал 11 очков в первой четверти матча с «Бостоном» и повторил антирекорд франшизы
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Не только Карри сделал «Голден Стэйт» чемпионом НБА – это доказывают результаты в плей-офф
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Самый высокий игрок НБА почти забросил трехочковый. Засчитано два очка, а скамейка все равно отпраздновала
#Тако Фолл
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Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
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