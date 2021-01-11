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#НБА #коронавирус #баскетбол #Майами Хит #Бостон Селтикс

«Бостон» и «Майами» не сыграли из-за коронавируса. Это второй перенесенный в НБА матч за сезон

6 часов назад

«Майами» не смог набрать восемь игроков для матча с «Бостоном», неопределенный результат был выявлен у одного из них. У «Бостона» тоже были проблемы – отсутствовали девять игроков, семь из которых – из-за профилактики коронавируса.

  • Это второй перенесенный матч в НБА. Первый, в декабре, должен был пройти между «Хьюстоном» и «Оклахомой».
  • «Бостон» возглавляет таблицу Восточной конференции, он начал сезон с результатом 7-3. У «Майами» – 4-4.
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