«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин
«Филадельфия» проиграла «Денверу» – 103:115. Это важно не только из-за результата.
«Филадельфия» начала сезон с семи побед в девяти матчах, но дальше возникли проблемы с составом. Перед игрой с «Денвером» главный тренер «Филадельфии» Док Риверс настаивал – играть нельзя. «Филадельфия банально не набирала состав. Количество игроков в заявке на матч уменьшалось с каждым часом в день его проведения.
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски писал, что «Филадельфия» заявит на игру с «Денвером» девять игроков. Док Риверс перед игрой опроверг и эту информацию: «Час назад нам сказали, что матч будет. У нас восемь активных игроков. Майк Скотт – один из них. И я могу вам сказать, что он не выйдет сегодня. У «Филадельфии» осталось семь игроков. Ховард выйдет разыгрывающим».
Бен Симмонс и Джоэл Эмбиид травмированы. Инсайдер Шэмс Чарания отписал по остальным: «Харрис, Милтон, Тайбул и Порье пропускают игру с «Денвером» по правилам безопасности». Игроки «Филадельфии» отправились в изоляцию из-за контакта с Сетом Карри – у него положительный тест. Чарания написал, что баскетболисты «Филадельфии» сдали отрицательные.
Кто играл против «Денвера»:
- Джо Исайя. Парню 21 год, до этого появлялся на площадке только в четырех матчах сезона. В среднем проводил в игре около семи минут. Это первый сезон в НБА.
- Тайриз Макси. 20-летний защитник, который в декабре уже перенес коронавирус. Играл во всех матчах «Филадельфии» в сезоне.
- Дэнни Грин. Один из главных по опыту в этом составе. Грину 33. Он перешел в «Филадельфию» в межсезонье из чемпионского «Лейкерс». Основной игрок.
- Дакота Матиас. Имеет равноценный опыт с Исайей – тоже выходил в ротации в четырех играх перед встречей с «Денвером». Отличается лишь возрастом: ему уже 25.
- Дуайт Ховард. Еще один баскетболист, который выиграл с «Лейкерс» чемпионство. Обычно играет по 13-14 минут, потому что в 35 лет уже не вывозит по физике.
- Пол Рид. 21-летний форвард, который во второй раз в карьере вышел на матч НБА. Начал игру с «Денвером» со скамейки, но время получил.
- Тони Брэдли. В прошлом сезоне был одним из основных игроков «Юты». Провел 58 матчей на неплохих минутах. Теперь в 23 года резко стал запасным в «Филадельфии».
Первая половина матча закончилась со счетом 58:51 в пользу «Денвера». Там лучшим игроком «Филадельфии» был Тайриз Макси.
Он же удивлял и потом:
Макси в итоге набрал 39 очков, но остальная команда уровень не выдержала.