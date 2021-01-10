«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин

«Филадельфия» проиграла «Денверу» – 103:115. Это важно не только из-за результата.

«Филадельфия» начала сезон с семи побед в девяти матчах, но дальше возникли проблемы с составом. Перед игрой с «Денвером» главный тренер «Филадельфии» Док Риверс настаивал – играть нельзя. «Филадельфия банально не набирала состав. Количество игроков в заявке на матч уменьшалось с каждым часом в день его проведения.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски писал, что «Филадельфия» заявит на игру с «Денвером» девять игроков. Док Риверс перед игрой опроверг и эту информацию: «Час назад нам сказали, что матч будет. У нас восемь активных игроков. Майк Скотт – один из них. И я могу вам сказать, что он не выйдет сегодня. У «Филадельфии» осталось семь игроков. Ховард выйдет разыгрывающим».

Бен Симмонс и Джоэл Эмбиид травмированы. Инсайдер Шэмс Чарания отписал по остальным: «Харрис, Милтон, Тайбул и Порье пропускают игру с «Денвером» по правилам безопасности». Игроки «Филадельфии» отправились в изоляцию из-за контакта с Сетом Карри – у него положительный тест. Чарания написал, что баскетболисты «Филадельфии» сдали отрицательные.