Джа Морант
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#Джа Морант #НБА #баскетбол #Бруклин #Мемфис

Игрок из НБА неудачно приземлился на ногу и уехал с площадки на инвалидном кресле

50 минут назад

твиттер FOX Sports Grizzlies

Для 21-летнего Джа Моранты это второй сезон в НБА. Он был вторым номером на драфте-2019 и с прошлого года играет за «Мемфис».

Первый матч этого сезона (против «Сан-Антонио») – Морант набрал 44 очка. Вторая встреча (против «Атланты») – 28.

Третья игра (против «Бруклина») закончилась для него во второй четверти – травмой. Морант неудачно приземлился после броска на левую ногу – и на одной дохромал за пределы площадки.

Моранта на обследование увезли на инвалидном кресле – его специально пригнали из медицинского кабинета.

Снимок показал, что у Моранты нет перелома – врач «Мемфиса» сказал, что у Моранты растяжение связок левой ноги. Он даже вернулся на скамейку запасных «Мемфиса» и досмотрел матч с «Бруклином», сидя в специальном фиксаторе.

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