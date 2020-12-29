Игрок из НБА неудачно приземлился на ногу и уехал с площадки на инвалидном кресле

Для 21-летнего Джа Моранты это второй сезон в НБА. Он был вторым номером на драфте-2019 и с прошлого года играет за «Мемфис».

Первый матч этого сезона (против «Сан-Антонио») – Морант набрал 44 очка. Вторая встреча (против «Атланты») – 28.

Третья игра (против «Бруклина») закончилась для него во второй четверти – травмой. Морант неудачно приземлился после броска на левую ногу – и на одной дохромал за пределы площадки.