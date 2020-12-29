Джа Морант
НБА
баскетбол
Бруклин
Мемфис
Игрок из НБА неудачно приземлился на ногу и уехал с площадки на инвалидном кресле
50 минут назад
Для 21-летнего Джа Моранты это второй сезон в НБА. Он был вторым номером на драфте-2019 и с прошлого года играет за «Мемфис».
Первый матч этого сезона (против «Сан-Антонио») – Морант набрал 44 очка. Вторая встреча (против «Атланты») – 28.
Третья игра (против «Бруклина») закончилась для него во второй четверти – травмой. Морант неудачно приземлился после броска на левую ногу – и на одной дохромал за пределы площадки.
Моранта на обследование увезли на инвалидном кресле – его специально пригнали из медицинского кабинета.
Снимок показал, что у Моранты нет перелома – врач «Мемфиса» сказал, что у Моранты растяжение связок левой ноги. Он даже вернулся на скамейку запасных «Мемфиса» и досмотрел матч с «Бруклином», сидя в специальном фиксаторе.
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