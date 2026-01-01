Джа Морант

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Зайон и Морант повторили рекорд 1972 года
#НБА
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Игрок из НБА неудачно приземлился на ногу и уехал с площадки на инвалидном кресле
#Джа Морант
Мужик просто вышел за чипсами в коридор – так появилась новая важная звезда
#Джа Морант
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