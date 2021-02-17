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Зайон Уильямсон
Джа Морант
Новый Орлеан
Мемфис
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#НБА #баскетбол #Зайон Уильямсон #Джа Морант #Мемфис #Новый Орлеан

Зайон и Морант повторили рекорд 1972 года

4 часа назад

«Мемфис» проиграл «Новому Орлеану» – 113:144.

Статистика Джа Моранта:

  • 28 очков.
  • 7 подборов.
  • 8 передач.

Статистика Зайона:

  • 31 очко.
  • 7 подборов.
  • 6 передач.

Это повторение рекорд 49-летней давности, когда 1-й и 2-й номера драфта набрали минимум 25 очков, 5 подборов и 5 передач в очной встрече. В 1972 году это достижение установили Карим Абдул-Джаббар и Нил Уолк.

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