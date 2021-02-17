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Зайон Уильямсон
Джа Морант
Новый Орлеан
Мемфис
Зайон и Морант повторили рекорд 1972 года
4 часа назад
«Мемфис» проиграл «Новому Орлеану» – 113:144.
Статистика Джа Моранта:
- 28 очков.
- 7 подборов.
- 8 передач.
Статистика Зайона:
- 31 очко.
- 7 подборов.
- 6 передач.
Это повторение рекорд 49-летней давности, когда 1-й и 2-й номера драфта набрали минимум 25 очков, 5 подборов и 5 передач в очной встрече. В 1972 году это достижение установили Карим Абдул-Джаббар и Нил Уолк.
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