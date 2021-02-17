Зайон и Морант повторили рекорд 1972 года

«Мемфис» проиграл «Новому Орлеану» – 113:144.

Статистика Джа Моранта:

28 очков.

7 подборов.

8 передач.

Статистика Зайона:

31 очко.

7 подборов.

6 передач.

Это повторение рекорд 49-летней давности, когда 1-й и 2-й номера драфта набрали минимум 25 очков, 5 подборов и 5 передач в очной встрече. В 1972 году это достижение установили Карим Абдул-Джаббар и Нил Уолк.