Бен Симмонс

Дата рождения
20 июля 1996 г.
Достижения
Новичок года НБА (2018)
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Баскетбол
«Филадельфия» отстранила Симмонса на одну игру из-за его поведения. Тренер сказал, что тот не работал на занятии
#НБА
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Материалы
Зачем Харден ушел в «Филадельфию», что это значит для НБА и почему рады обе стороны сделки
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#Бен Симмонс
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