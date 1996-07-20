Бен Симмонс

Дата рождения
20 июля 1996 г.
Достижения
Новичок года НБА (2018)
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Баскетбол
«Филадельфия» отстранила Симмонса на одну игру из-за его поведения. Тренер сказал, что тот не работал на занятии
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