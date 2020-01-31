НБА
баскетбол
Джимми Батлер
Рассел Уэстбрук
Бен Симмонс
Дэмиан Лиллард
Никола Йокич
Кайл Лаури
Крис Пол
Донован Митчелл
#НБА #баскетбол #Джимми Батлер #Дэмиан Лиллард #Крис Пол #Бен Симмонс #Рассел Уэстбрук #Донован Митчелл #Кайл Лаури #Никола Йокич
Список запасных на Матч звезд НБА: еще шесть дебютантов, Букер не попал
31 января, 09:57
Инсайдер НБА Шэймс Чарания, пишущий для The Athletic, поделился информацией о резервистах на Матч звезд.
Восток:
- Джимми Батлер («Майами»);
- Кайл Лаури («Торонто»);
- Бен Симмонс («Филадельфия»);
- Крис Миддлтон («Милуоки»);
- Джейсон Тейтум («Бостон»);
- Бэм Адебайо («Майами»);
- Домантас Сабонис («Индиана»).
Запад:
- Крис Пол («Оклахома»);
- Расселл Уэстбрук («Хьюстон»);
- Дэмиан Лиллард («Портленд»);
- Донован Митчелл («Юта»);
- Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»);
- Никола Йокич («Денвер»);
- Руди Гобер («Юта»).
Тейтум, Адебайо, Сабонис, Митчелл, Ингрэм и Гобер – дебютируют на Матче звезд. В списке не оказалось еще одного яркого игрока сезона – защитника «Финикса» Девина Букера.
Еще три дебютанта будут в стартовых пятерках, это Дончич, Сиакам и Янг. Пятерки выглядят так:
- Восток – Янг, Уокер, Сиакам, Эмбиид, Яннис Адетокумбо;
- Запад – Дончич, Харден, Деброн Джеймс, Кавай Леонард, Энтони Дэвис.
Матч звезд состоится в Чикаго 16 февраля.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые