Никола Йокич

Дата рождения
19 февраля 1995
Достижения
Серебряный призер Олимпиады-2016
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Баскетбол
Йокич дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Майами». Тот получил травму шеи
#НБА
Баскетбол
Йокич удален в матче с «Майами» за неспортивное поведение. Он толкнул соперника в спину и травмировал тому шею
#Никола Йокич
Баскетбол
Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона НБА
#Никола Йокич
Баскетбол
Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА
#НБА
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» проиграл «Денверу» из-за трипл-дабла Йокича, а Дэвис усугубил травму ахилла
#НБА
Все новости
Материалы
Самый грязный игрок НБА задел плечом самого полезного – и получил от него удар в спину. Теперь их братья ругаются в твиттере
#Никола Йокич
«Спасибо! Спасибо!» Шакил О’Нил по-русски похвалил звезду «Денвера». И извинился за это – ведь тот вообще-то серб
1
#Шакил О’Нил
1
«Денвер» – чудо года, которое сделали толстяк, вегетарианец и мастер кунг-фу
#НБА
Один безумный матч в НБА: 4 овертайма, травмированный игрок, которого ищет Эрдоган, решающие промахи
#Родни Худ
Все материалы